Partidos logran consenso sobre veedores para JCE y revisión de personal en juntas municipales

Por último se estuvo discutiendo la designación de un procurador electoral , pero no se llegó a un acuerdo, y se estableció una nueva reunión que se efectuará el martes 10 del mes en curso a las 9:00 de la mañana.

Tensión por procurador electoral

Las discusiones sobre la propuesta para la designación de un fiscal que persiga los delitos electorales fue el tema que caldeó los ánimos en la mesa de diálogo. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, acusó al PLD de no querer que sea designado un procurador electoral independiente. Dijo que en la reunión se propuso buscar una figura equidistante al PLD y al PRM para que haya garantías de que alguien independiente pueda perseguir los delitos electorales, pero que el partido oficial quiere seguir controlando el Ministerio Público.

“Ustedes no quieren un procurador electoral, y si lo quieren, no quieren que sea independiente”, dijo Paliza, y refirió que el PLD es quien controla al Ministerio Público a través de Jean Alain Rodríguez.

Francisco Javier García, no pudo resistirse y salió en defensa de su partido, el PLD. Reclamó a Paliza que ese no era el escenario para “discursos politiqueros”. “La propuesta que nosotros apoyamos, no la trajimos nosotros, la trajo Participación Ciudadana. Daría la impresión de que el PRM tiene un candidato bajo la manga. Aquí, lo que debemos es buscar el consenso”, enfatizó García.

La discusión se generó luego de una propuesta inicial de Participación Ciudadana que sugirió elegir una terna de fiscales de carrera, que hayan agotado el escalafón y que sean de Corte para que sean sugeridos al Consejo del Ministerio Público para que elija uno.

Esta propuesta fue replanteada por Participación Ciudadana, que luego sugirió que fuera elegida una sola persona que cumpla con los requisitos de ley y sea sugerida al Consejo del Ministerio Público para su consideración y designación como interino en el puesto, debido a que las elecciones son en una semana.

Tanto el PLD como el PRM están de acuerdo con la propuesta, pero estaban opuestos en cuanto a si se elige una sola persona o una terna.

José Ramón Peralta, del PLD, planteó que el tema sea sometido a consulta de abogados constitucionalistas para evitar que lo acordado no caiga en lo inconstitucional, ya que la Carta Magna y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen cómo debe ser elegido el fiscal electoral.