$!Regidores de SDE se aprueban viáticos de RD$22,000 en medio de conflicto con el alcalde Manuel Jiménez

Ante las críticas que han surgido al tema, Marte indicó a Diario Libre que la asignación no tiene ningún “inconveniente legal” e indicó que el desconocimiento de un tema puede llevar a las personas a criticar, aunque enfatizó que son libres en hacerlo.

De acuerdo con Franklin Marte, presidente del Concejo de Regidores, se trata de un tema de “compensación” . El regidor también confirmó que el tema de los viáticos, propuesto por la regidora del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Evelyn Fernández , no estaba en la agenda del día. Además, de que en la sesión de hoy se pospuso el conocimiento y aprobación de la declaración de estado de urgencia del municipio, sometida por el alcalde.

Los regidores de Santo Domingo Este ya son los mejor pagados del país, con un sueldo mensual de RD$220,000.

A esto Marte también puntualizó de que pertenecen al municipio más grandes de la República Dominicana y que son los regidores “que más gastan”.

“Desde la campaña hasta todo el trayecto del ejercicio de la función, también somos los que más gastamos; tenemos muchas exigencias también, que muchas veces, las exigencias hay que verlas”, manifestó.

Conflicto entre regidores del PRM y alcalde

Esta asignación se produce en medio de un conflicto entre los regidores del municipio de Santo Domingo Este, especialmente del PRM, con el alcalde Manuel Jiménez.

Dos audios se filtraron a delazonaoriental.net sobre el encuentro en el Palacio Nacional entre el presidente del PRM y ministro administrativo de la Presidencia, José Paliza, con Jiménez y los regidores de esa organización política.

En uno de los audios, se escucha a la regidora Evelyn Fernández quejarse de la falta de comunicación que se tiene con el alcalde y de que este los está igualando con los del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), además de que la mayoría de los directores en la alcaldía son del PLD.

“Nuestra situación es muy crítica a lo interno del ayuntamiento”, se le escucha manifestar a Fernández en el encuentro de ayer miércoles, donde estuvo también Víctor D'Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) y miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM.

También protestó porque los regidores del partido no son incluidos en los programas sociales del Gobierno, para ellos entregarlos a los munícipes. "El Plan Social, en nuestra casa, todavía no nos ha entregado una sola fundita para que nosotros podamos ejecutar", expresó.

La regidora afirmó que el tema de no poder aún declarar de urgencia el tema de la basura no es culpa de ellos, sino por la falta de comunicación y coordinación de Manuel Jiménez, quien, según dijo, no les ha ofrecido todas las informaciones sobre el tema.

Respuesta de Manuel Jiménez

En el otro audio se escucha a Manuel Jiménez defenderse y dijo que la comunicación con los regidores no puede ser buena cuando él viene pidiendo que sesionen, por lo menos dos veces al mes, y no una sola como lo hacen actualmente.

También dijo, a modo de ejemplo, que, si le da un bono de 30 mil pesos a un regidor, ese será el monto para todos, sin importar el partido, por una cuestión moral que lo rige.