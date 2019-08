Reinaldo Pared Pérez: “Si Gonzalo Castillo quiere ser parte del acuerdo de los seis que lo formalice”

El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Reinaldo Pared Pérez dijo este miércoles tras una reunión a puertas cerradas con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) sobre las encuestas de medición que serán realizadas entre seis precandidatos del danilismo, que si Gonzalo Castillo desea ser parte de ese acuerdo que lo formalice.

Pared Pérez dijo que cuando él mencionó el acuerdo de los seis, Gonzalo Castillo todavía no se había lanzado a la precandidatura presidencial, por lo que entiende que el video dónde el emitió sus declaraciones fue manipulado.

“Que bueno que usted me haga esa pregunta, porque en ningún momento yo me opuse a que Gonzalo Castillo, yo lo que dije, y se manipuló ese video, fue que había sido un acuerdo entre seis y como el no se había lanzado aún, yo dije que él no formaba parte”, aclaró Pared Pérez. El video en cuestión fue grabado en fecha del 8 de agosto 2019 durante el Diálogo Libre de Diario Libre y la oficialización de las aspiraciones de Gonzalo Castillo ocurrió el pasado 31 de julio.

Aunque no dijo la hora ni el lugar, el aspirante presidencial adelantó que los aspirantes pertenecientes a la corriente danilista se reunirán esta tarde

En la reunión con los jóvenes empresarios se habló del plan de gobierno que tiene en carpeta el presidente del Senado de llegar a ser presidente de la República.

Sobre los debates que han estado planteando algunos precandidatos, en los que la mayoría han desafiado al expresidente Leonel Fernández, dijo que ese no ha sido su caso. “Yo no he hablado de debate refiriéndome a Leonel Fernández, pero si se presenta yo estoy en la disposición de debatir con él”, manifestó.

A Pared Pérez lo acompañó su equipo político y técnico de campaña, en la reunión que tuvo lugar en la sede de Anje ubicada en la Torre Empresarial de la avenida Sarasota con Abraham Lincoln.

Declaración íntegra de Reinaldo Pared Pérez con la pregunta incluida: