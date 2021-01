Senador Bautista Rojas exhorta al Gobierno a explicar protocolos de vacunación contra el COVID-19

El senador del partido Fuerza del Pueblo (FP), Bautista Rojas, solicitó al Gabinete de Salud informar a la población el protocolo de vacunación contra el Covid-19.

La solicitud fue realizada mediante una resolución sometida en la sesión del Senado este jueves, en la cual instó a la vicepresidente, Raquel Peña, en su condición de coordinadora del Gabinete de Salud, dar a conocer en lo inmediato el protocolo a utilizar en la próxima jornada nacional de vacunación contra el Covid-19.

La resolución establece en sus considerandos que, en la actualidad se ha creado una especie de incertidumbre, desinformación y desorientación sobre la aplicación del programa nacional de vacunación contra el Covid-19, lo cual demanda de una explicación oficial, que brinde información a la ciudadanía.

Asimismo, la pieza indica que las autoridades integradas en el Gabinete de Salud, a esta fecha no han presentado cómo será la cadena de frío y la logística de distribución de la vacuna de AstraZeneca.

“Se ha querido tomar el tema de las vacunas contra el Covid-19 como una manera de alterar la salud mental del pueblo dominicano, no les luce a los senadores que utilicemos este tipo de artimañas, no le luce al presidente del principal órgano asesor de salud del Gobierno dominicano, expresarse así sobre este biológico, no luce que nosotros no llevemos seguridad, conocimiento y buena receptividad”, dijo el senador.

Manifestó que desde el Senado los legisladores tienen la responsabilidad de pronunciarse y de acompañar a las autoridades y al pueblo dominicano.

“La única posibilidad que tiene el pueblo dominicano de enfrentar de una manera definitiva esta situación, es implementar una jornada de vacunación de manera correcta, no es verdad que no es efectiva la vacuna que contrató el Estado dominicano; es una vacuna segura”. Reiteró Bauta.

El senador recordó que el Decreto No. 498-20 que crea el Gabinete de Salud, instruye a garantizar mayores niveles de coordinación y agilidad ante las tomas de decisiones del Gobierno central, pero desde el Gabinete de Salud se ha actuado contrario a ese mandato, al menos con las preocupaciones mostradas por los senadores con respecto al tema de la vacuna.