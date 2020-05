Sergia Elena dice Gonzalo debe "parar de payasear" y explicar su bonanza

Y añadió: “Eso es lo que queremos saber, yo no sé si es verdad que es tonto o payaso pero a mí no me van a entretener con sus payasadas, que si sabe sumar, restar o no, sino que le diga al país de dónde salió el crecimiento tan impresionante de sus empresas, inexplicable en República Dominicana y América Latina, cómo salieron todos esos aviones que se perciben por valor de varios miles de millones de pesos dominicanos, de dónde salió eso, el país lo quiere oír”.

La dirigente política sostuvo que "pese al mal uso de los recursos del Estado a su favor", el candidato del PLD ha descendido al tercer lugar, lo que consideró lógico “ante el abandono de la administración del presidente Danilo Medina a Monte Plata y la mayoría de las demarcaciones del país”.

“Es que no es cuestión de abuso de recursos sino de capacidad, experiencia y de amor a la patria”, subrayó y a seguidas citó distintas obras realizadas en Monte Plata durante los gobiernos del presidente de FP y nuevamente candidato presidencial, entre estas, la carretera del Nordeste, hospital municipal de Monte Plata, las instalaciones de los juegos deportivos, más de 108 centros educativos, los principales proyectos de electrificación, la iglesia, el centro tecnológico y los comedores económicos.

“Y tengan por seguro, obras de infraestructuras pendientes como los acueductos, caminos vecinales para facilitar el transporte de la producción cacaotalera así como carreteras, además de la continuación de las políticas sociales iniciadas por Fernández a favor de la salud y la educación”, agregó.

Mejía de Séliman, quien realizó una donación de lámparas ultravioleta de desinfección y mascarillas quirúrgicas al centro de salud de Yamasá, en el distrito municipal de Los Botados, manifestó su consternación “porque el abandono de la administración de Danilo Medina a esta provincia ha forzado a los monteplateños a irse y debido a eso ahora tiene tres diputados en vez de cuatro como anteriormente”.

La candidata vicepresidencial habló durante un encuentro presencial-virtual con dirigentes provinciales en el municipio de Yamasá, donde también conversó con agricultores, representantes de las iglesias católica y evangélica, jóvenes y distintos activistas comunitarios.