Video | Abinader proclama: “La victoria es irreversible”

“Hoy también debemos tener presente a aquellos ciudadanos que no votaron por nosotros, porque en una democracia se gana con una mayoría, pero se gobierna para todos. A ellos, a los que no votaron por nosotros, les digo que sus voces serán también escuchadas, porque seré el presidente de todos los dominicanos, pueden estar seguro que el presidente que los dominicanos han elegido hoy no será el presidente de un grupo, ni de un partido político, sino el de todos mis conciudadanos sin distinción alguna”, expresó.