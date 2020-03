VIDEO | Robertico anuncia que tiene aspiraciones políticas

El comunicador Roberto Ángel Salcedo anunció este viernes que tiene aspiraciones políticas, sin que especificara si estaría optando por una candidatura a un cargo electivo.

El hijo del exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que afirma que “este el momento de trabajar por y para el país”.

“Durante años, detrás y frente las cámaras, he contado con el privilegio de crecer y desarrollarme ante los ojos del pueblo dominicano. He vivido momentos importantes junto a cada sonrisa, a cada apretón de mano, a cada abrazo sincero. En cada etapa, momento, en instante he forjado y he profundizado mi compromiso con la sociedad, la cual demanda legítimamente de un proceso de renovación y transformación”, dice el inicio de su mensaje, que está acompañado de fotografías en las que se le ve trabajando, actuando, en momentos familiares y junto a su padre, el exalcalde y comediante, Roberto Salcedo.

“Este es uno de esos momentos especiales en la historia de la República Dominicana, donde se requiere de la participación de sus mejores hombres y mujeres en la toma de decisiones, donde los ciudadanos de buena voluntad debemos dar un paso al frente”, continúa el mensaje que finaliza diciendo: “Este es el momento para el cual me he estado preparando por tantos años. Es el momento de devolverle al pueblo en trabajo y servicio. Este el momento de trabajar por y para el país”.

La mañana de este viernes circuló un rumor, que fue desmentido por la candidata a senadora del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Faride Raful, de que aceptaría ser candidata de boleta de Luis Abinader y que su plaza por la candidatura senatorial sería sustituida por Salcedo.