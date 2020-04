$!Presidente de la JCE anuncia reestructuración de su departamento de Informática

El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, anunció que tomaran en cuenta las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos OEA) y que las consecuencias habrán de venir con la reestructuración del departamento de informática.

Precisó que los resultados de la auditoría "son una verdad amarga" dado al esfuerzo empeñado por la institución en cele uno comicios transparentes.

"Ese informe dice no hubo sabotaje, que no hay evidencias de fraude que no hay evidencias de un ataque externo y de lo que se trata es de un error humano, de una negligencia humana, de una impericia humana de una falta de comprobación de la calidad humana", aseguró.

Sostuvo que la reestructuración de informática deberá ser el fruto de las recomendaciones plasmadas en el informe de auditoría de la OEA.

Castaños Guzmán dijo que se desprende del informe que lo correcto en ese momento aunque suene muy duro era suspender las elecciones municipales pautadas para febrero.