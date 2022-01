Primer nacimiento en Santiago: Un niño de madre haitiana

El bebé fue nombrado como Reci Alexander Casseus Ryand, sus padres son los ciudadanos haitianos Darling Casseus y Freddy Rayand, nació a las 5:45 de la madrugada por parto natural.



Según indicaron en la maternidad, durante la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero se registraron 17 nacimientos, 14 fueron partos naturales y tres por cesáreas. Siendo la mayoría de estos nacimientos bebés de madres haitianas.

Otros bebes de año nuevo

En centros de maternidad privados también recibieron los primeros bebés del año, en la clínica Materno Infantil San Martín de Porres, nació vía cesárea a las 3:45 a.m. El niño Ian José Ledesma Núñez, con un peso de 5.4 libras, sus padres son Jarlin José Ledesma y Darlyn Núñez, recibido por la pediatra Isabel Morel y las ginecólogas Dras. Norys Bueno y Rhina Martínez.

Mientras que en la maternidad del hospital de Bella Vista en el sur de la ciudad, nació el niño Dilan Manuel Torres, su madre es Melina Torres.

Bebés de nuevo año reciben regalos

Diario Libre fue testigo de la entrega de regalos consistentes en canastillas con productos para los primeros bebés nacidos en este nuevo año, la entrega la hicieron representantes de la Logia No. 5 y la Logia Simón Bolívar No. 49.

"La masonería somos instituciones filantrópicas que generalmente siempre tratamos de llevar un aliento a estas madres que son de escasos recursos.", dijo José Ramón Cordero presidente Nuevo Mundo No. 5.

La masonería institución filantrópica

En esta ciudad, la Logía Nuevo Mundo No. 5 cumple 163 años de fundación y siempre realizan acciones de filantropía a favor de los más desposeídos, cuenta con un museo ubicado en el centro histórico de Santiago, dicha edificación fue declarada por el extinto ex presidente de la república, Dr. Joaquín Balaguer, como patrimonio Cultural de la República Dominicana, mediante el decreto No. 172-91.

Según se define la masonería, estas son organizaciones discretas de carácter internacional, motivadas por el sentimiento de fraternidad que busca la mejora del hombre en la sociedad.