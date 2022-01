Farmacias del Pueblo en hospitales del este, desabastecidas de medicamentos para el COVID

Las Farmacias del Pueblo ubicasas en hospitales de las provincias de la región este del país están desabastecidas de los medicamentos para combatir el COVID-19, lo que ha causado frustración entre los ciudadanos de escasos recursos que deben tratar la infección.

Tras un recorrido de Diario Libre este jueves por las Farmacias del Pueblo, en el hospital Doctor Teófilo Hernández y la Unidad de Atención Primaria (Unap) de El Seibo, medicamentos como acetaminofén, azitromicina, y vitaminas C y D, están totalmente agotados.

Los empleados de las farmacias aseguraron que los pocos medicamentos que habían para combatir el coronavirus las personas lo han consumido y que todavía no han llegado los pedidos para poder suplir dicha necesidad.

Manifestaron que, aunque los medicamentos estaban previstos para llegar en diciembre se han retrasado un poco, por lo que esperan que entre hoy a mañana puedan llegar.

La situación es similar en las farmacias de San Pedro de Macorís, como la del hospital Antonio Musa, donde los empleados también confirmaron que “no hay ninguno de los medicamentos para tratar el COVID-19”.

En ese caso, el ciudadano Santos Martínez dijo que la situación es alarmante, puesto que toda persona que acude a las también llamadas “boticas populares” en busca del tratamiento para combatir el virus “no los encuentran”.

“Aquí en San Pedro, tú vas buscando vitaminas c y no encuentras, es nada, están totalmente peladas esas farmacias y no se sabe hasta cuándo porque con todo este virus la gente ha comenzado a comprar muchísimo entonces ellos no las suplen de una vez”, se lamentó.

Aseguró que los medicamentos de COVID-19 indicados por los médicos en farmacias privadas están bastante caros y que muchas personas no los pueden comprar porque no tienen dinero.

De igual forma, Ana Lucía coincidió en que los productos para tratar el coronavirus en las farmacias del pueblo se han escaseado y aseguró que cuando suelen llegar se van de una vez, puesto que llegan pocas.

“No sólo para tratar el coronavirus, ninguno de los antigripales encuentras, no se sabe qué está pasando con eso, pero ellos deben buscar una solución”, sostuvo.

Ante dicha situación, la supervisora del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico (Promese-Cal), en San Pedro de Macorís, Daisy Medina dijo que en esta semana se estará abasteciendo a los centros farmacéuticos.

Declaró que con el brote que ha habido de coronavirus esos medicamentos han tenido mucha demanda, pero que pronto las personas tendrán acceso a los productos.

“Nosotros estamos trabajando en eso, esta misma semana estaremos despachándolos. Realmente tenemos una gran demanda con los medicamentos antigripales, pero ya el pedido está hecho y esta semana llegan”, recalcó.