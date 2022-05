Raquel Peña: sistema de salud "está preparado" para enfrentar hepatitis aguda

La vicepresidenta del país y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, aseguró este sábado que el sistema de salud “está preparado” para responder de manera inmediata en caso de que se detecten casos de hepatitis infantil aguda.

"Realmente no ha llegado al país y tenemos la fe en Dios de que no va a llegar. Pero de llegar, por supuesto que tenemos los hospitales pediátricos preparados y también contamos con los especialistas (pediatras) que saben cómo tratar ese tipo de afección, y con nuestra fe en Dios esa tremenda enfermedad no va a llegar, miren cómo trabajamos y enfrentamos el COVID-19", expresó Raquel.

Sobre la hepatitis aguda de origen desconocido en niños, los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comunicaron ayer que investigan más de 100 casos y que ya cinco muertes han ocurrido por la enfermedad. En total 109 casos son indagados por los científicos en 25 estados y territorios que podrían estar relacionados con un brote mundial.

Los investigadores no tienen claro qué está ocasionando estos casos en niños pequeños, y se han considerado algunas de las causas comunes de la hepatitis viral, pero no se encontraron en ninguno de los casos, de acuerdo a lo informado por los CDC de EE.UU.

Opinión sobre caso de David de los Santos

Sobre las investigaciones de los casos de muerte de jóvenes luego de estar detenidos por la Policía Nacional, Peña dijo confiar en el “trabajo eficiente” del Ministerio Público y la justicia, órganos del estado los que entiende son independientes del poder político.

"El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo y lo está haciendo. Es totalmente independiente y vamos a ver los resultados en muy poco tiempo", agregó.

La vicepresidenta de la República habló con medios de la prensa al terminar de encabezar el primer palazo del inicio del proyecto Espacio Público Casco Urbano de Jarabacoa, en la provincia La Vega durante la mañana de este sábado.

La obra contempla la construcción de diversas soluciones de infraestructura viales y urbanas entre otras edificaciones que realzarán la parte turística y urbana del municipio Jarabacoa, tierra de montañas y ríos que favorecen el ecoturismo.

En el lugar la vicemandataria informó que el próximo lunes 9, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, estará oficializando con un primer picazo el inicio de los trabajos de ampliación y reconstrucción de la carretera Federico Basilis que conecta a los municipios La Vega-Jarabacoa.