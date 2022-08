Semana de la Lactancia: Madres del Robert Reid relatan sus experiencias al amamantar

Hace 19 días, Elizabeth Rosario alumbró a su segundo vástago, el pequeño Thiago, quien nació con bajo peso, marcando en la báscula apenas cinco libras.

La mujer, residente en la avenida Independencia, contó a Diario Libre que con este bebé, producto de un nuevo embarazo tuvo mejor preparación, se documentó más y con la recomendación de sus doctores, se dispuso a darle solo leche materna, haciendo que el bebé aumentara cerca de dos libras en estas casi tres semanas de vida.

“El primero no quiso el seno, fue muy difícil. Se me enfermó mucho porque casi no le di leche materna”, aseguró la joven madre.

En la sala de espera del Hospital Robert Reid se encontraba Dileysi, quien se trasladó desde Sabana Perdida junto a sus tres hijas para llevar a su chiquita de diez meses a una consulta neurológica. Para tranquilizarla, la madre optó por alimentarla con leche materna, completamente ajena a la presencia de las demás personas.

“No quiere comer nada más, solo el seno, día y noche”, comentó la madre, agregando que el proceso “es difícil porque uno tiene que levantarse de madrugada y se trasnocha”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/08/03/grupo-de-personas-alrededor-de-una-mesa-4c72bc79.jpg Dileysi amamanta a su hija mientras esperan su turno a consulta. (DANIA ACEVEDO)

Justo a su lado estaba Yulissa, residente en Los Alcarrizos, quien emuló la acción de Dileysi y le ofreció el seno a su hija de siete meses.

Alegó que no ha tenido problemas con la producción de leche, sino que su inconveniente es que no descansa lo suficiente. “Yo lo que no duermo de noche”, dijo.

La también madre de un varón relató que tuvo una experiencia positiva con la lactancia de su primer hijo, a quien amamantó por espacio de dos años.

La leche materna es un alimento completo que contiene las cantidades adecuadas de carbohidratos, proteínas y grasa de acuerdo a las necesidades nutricionales del bebé. Proporciona las proteínas digestivas, minerales, vitaminas, hormonas y anticuerpos vitales para un crecimiento sano.

Del 1 al 7 de agosto de cada año se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia.

En República Dominicana solo el 16 % de los bebés recibe lactancia exclusiva en sus primeros seis meses de vida.