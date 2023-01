Los desacuerdos en reunión del CNSS mantienen impasse de médicos y ARS

Los calificativos de reunión “desastrosa y frustrante” o evento que pasó “sin pena ni gloria” por parte del Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas fueron los protagonistas de la última convocatoria hecha por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) para el abordaje del impasse entre el gremio que agrupa a los galenos y las administradoras de riesgos de salud (ARS).

Los doctores Rafael Mena y Senén Caba, titulares de Andeclip y el CMD, respectivamente, coincidieron al expresar que en el evento no se llegó a un acuerdo que favoreciera las demandas.

La situación produjo que el gremio informara ayer, jueves, la continuación e inclusión de “nuevos elementos” en su “plan de lucha”, en tanto que la asociación que agrupa a las clínicas privadas advirtió que se uniría a los médicos en la paralización de los servicios a las ARS, pese a que sus intereses son diferentes.

Mena recordó que Andeclip ha solicitado un reajuste a los porcentajes por los servicios otorgados de un 25 %, al tiempo que indicó que, en el encuentro, las ARS ofrecieron un incremento de 6 % en los laboratorios y 15 % en otros procedimientos, sin embargo, aclaró que “no es una respuesta concreta, es una propuesta que están construyendo”.

“No hemos recibido una respuesta satisfactoria a pesar de que dijimos que estábamos en disposición de que fuera de una manera escalonada, no tenemos problema con eso, ya que a nosotros el 90 % de la inflación acumulada no se nos ha pagado en salud y nosotros no estamos pidiendo que se cumpla esa deuda”, indicó.

El galeno agregó: “No estamos exigiendo ningún privilegio ni nada parecido, lo que decimos es que en lo tácito se cumpla con la ley (87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social)”. Mena dijo esperar que en los próximos encuentros progrese el pedimento de la asociación.

Una propuesta que no llenó expectativas de los médicos

Senén Caba manifestó que la contrapropuesta presentada por la comisión especial del Consejo Nacional de Seguridad Social “no llenó para nada las expectativas”. Recordó que el gremio ha realizado varias demandas, incluyendo la ampliación del plan básico, además del incremento y reconsideración de la cuota destinada a los medicamentos. El médico sostuvo que no se logró acuerdo con estas solicitudes. “Ellos lo que propusieron es que había 55 pesos para todo el mundo”, indicó.

Caba recordó que, en septiembre del año pasado, el expresidente del CMD, Waldo Ariel Suero “logró unos acuerdos mediante los cuales a los médicos se le subían 30 % a los procedimientos, 20 % a los ingresos y las ARS se alzaron con el 92 % de esos acuerdos”.

El galeno añadió: “Recientemente se produce otra resolución del CNSS mediante el cual se sube la cápita de nuevo a 162.33. A las ARS vuelve y se le da 102 pesos más, pero hay que multiplicarlo por 4.7 millones de afiliados, una cantera inagotable de dinero, mientras que a la población absolutamente nada y para nosotros los prestadores absolutamente nada”.

El presidente del CMD dijo que, a raíz de esta circunstancia discutirán con las sociedades médicas especializadas, “porque el plan de lucha sigue, lamentablemente”.

Critica aumento cuotas a afiliados

El médico también criticó el aumento de 12 % que hicieron las ARS a las cuotas de los afiliados. “Nos han llenado denuncias de que las administradoras más grandes están incrementando las cuotas dizque por indexación. Pero a esa gente, en los convenios de Waldo, les dieron un 92 % de esos acuerdos y ahora les dieron 102 pesos más. Ahora quieren meter 12 % más a la gente. Este modelo definitivamente no funciona, sacrificando a la gente y a los prestadores”, concluyó.

Diálogo sigue próxima semana

Pese al descontento del CMD y la clínicas privadas, la Comisión Especial creada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) vio con buenos ojos el diálogo de ayer e informó que la semana próxima se estará convocando, nuevamente, a reuniones con la esperanza de finalizar los posibles escenarios para solucionar las diferencias entre el Colegio Médico Dominicano, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y los Prestadores de Servicios de Salud.

Los más afectados con la situación son los afiliados del Seguro de Salud del Régimen Contributivo. El CNSS indicó, tras más de ocho horas de plenaria, que seguirán en sesión permanente para solucionar dicha situación que afecta la calidad en los servicios de salud que requieren los afiliados de la Seguridad Social.

