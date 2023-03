Ministro de Salud dice que el brote de cólera “está controlado”

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró este lunes que todos los pacientes que se han contagiado de cólera en el país desde el inicio del brote en octubre de 2022 se encuentran recuperados en sus casas, evidenciando que las medidas preventivas y de control han sido acertadas.

Rivera confirmó que, hasta la fecha, son 101 las personas, entre ciudadanos dominicanos y haitianos, los que se han enfermado con el bacilo Vibrio cholerae, transmisor de la enfermedad que causa diarrea acuosa y profusa.

“Los casos confirmados, con los últimos tres publicados ayer (domingo) son 101, pero, en seis meses”, destacó el también presidente del Gabinete de Salud.

El funcionario aseguró que, gracias a la intervención de juntas de vecinos, notas informativas en la prensa y la campaña de vacunación, “está controlado el brote”.

Rivera insistió en que hay que “lavarse las manos antes y después de ir al baño, cocer los alimentos bien, el uso de agua potable y seguir vigilando el nivel de cloro en las aguas”.

“El riesgo sigue”, agregó el galeno al referirse a la situación de cólera en Haití, donde ya se registran más de siete mil casos sospechosos.

Vacunación cólera

Hasta la fecha, en el país se han vacunado 43,523 personas contra el cólera.

“Quedan bastante todavía y queremos que se sigan vacunando”, incentivó el ministro.

Rivera motivó a los padres a autorizar la vacunación de los niños, ya que la población infantil es la que tiene la menor cuota de vacunación. En sentido contrario, el rango etario con mayor porcentaje es el de los jóvenes de 15 a 20 años.

“Si los niños no aceptan porque sus padres dicen que no, no podemos obligar a la vacunación”, agregó.

La directora de Inmunoprevenibles por Vacunas, Aída Lucía Vargas, recordó que se mantienen las carpas móviles, tanto en La Zurza, como en Villa Liberación, para todo aquel que desee vacunarse, así como las jornadas casa a casa donde se detectan nuevos casos.

Vargas reiteró que la vacuna oral tiene buen sabor y no ha presentado efectos adversos tras la toma.