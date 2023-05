Salud Pública dice pruebas PCR y panel respiratorio no son necesarios previo a cirugías

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, explicó que no es necesario solicitar a los pacientes una prueba de COVID-19 o un panel respiratorio previo a la realización de una cirugía, aunque aclaró que ese tipo de medidas no las dicta el ministerio sino la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), organismo que desde hace más de seis meses ya no exige este requisito.

"El Ministerio de Salud Pública no exige eso y la Sisalril, que en un momento lo hizo, desde hace ya bastante tiempo, no está solicitando que realicen una prueba de COVID-19 de ningún tipo para realizarse cualquier procedimiento", declaró durante el encuentro semanal con la prensa.

"Hay que destacar, si una persona se va a realizar un procedimiento quirúrgico, si tiene síntomas de gripe, se pospone", indicó el galeno.

"No es necesario pedirle a un paciente que se haga ni una prueba de Covid ni un panel respiratorio para saber si va hacerse el procedimiento quirúrgico o no. Con que tenga síntomas, basta", reiteró Pérez.

Las declaraciones se produjeron a raíz del encuentro que este martes sostuvieron las autoridades sanitarias con representantes del Colegio Médico Dominicano y las sociedades especializadas con el objetivo de discutir los nuevos protocolos para COVID-19 que estarán contenidos en una nueva resolución, partiendo de la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declaró el fin de la emergencia sanitaria de este virus.

"Estamos en un proceso de la elaboración de esta resolución y quedarán medidas generales con respecto a higiene y también temas de vacunación", agregó el viceministro.