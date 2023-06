¿Conseguir sangre es difícil en El Seibo? Familiares de pacientes cuentan sus historias

Este miércoles, cuando se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, ciudadanos en la provincia de El Seibo contaron historias vividas de cómo se les ha dificultado en un momento de emergencia conseguir un donante de sangre o comprar una pinta para algún familiar.

Ante situaciones de emergencias, en muchos de los casos, ciudadanos de esta localidad han tenido que emigrar a otras ciudades en busca de una pinta de sangre que le pueda salvar la vida a algún familiar, puesto de que en esta provincia se les ha dificultado conseguirla.

Para el comunicador César Motta fue una odisea poder ayudar a una gran amiga a conseguir una pinta de sangre o un donante para que pudiera salvarle la vida.

"Una abuela de una amiga mía, llamada Andrea Amparo, necesitaba dos pintas de sangre de tipo B- y en el hospital Teófilo Hernández de esta ciudad le dijeron que no tenían de ese tipo de sangre, que debían llevar un donante o comprar la sangre", contó.

Motta explicó que ante la emergencia por salvarle la vida a su allegada tuvieron que salir hacia Santo Domingo para poder conseguir la sangre, por lo que le fue muy difícil.

Dijo que después de más de siete horas pudieron conseguir la sangre en un centro de salud, ubicado en la calle Vicente Noble, en Santo Domingo.

"La señora había que operarla de una úlcera en el estómago, por lo que se necesita conseguir la sangre antes de la operación. Y al llegar al hospital con la sangre, entonces tuvimos que esperar otras horas esperando a alguien capacitado que pueda ponerle la sangre. Fue muy difícil todo el proceso", sostuvo.

La historia fue similar a la de Rosanna Jiménez, quien aseguró que su abuela, Agripina Robles, estaba muy dificultada de salud, por lo que necesitaba de emergencia sangre de tipo O-, pero para poder conseguir esa sangre "hubo que tocar muchas puertas".

Contó que aunque ella es donante universal no podía donarle a su abuela, debido a que sus venas son muy finas, por lo que le dijeron no sería posible su donación.

"Tocamos varias puertas y había personas que en el momento en que se necesitaba no tenían la voluntad de donar o simplemente no calificaban. Entonces, a la hora de que se encontró un donante, si el proceso hubiera sido más rápido, no digo que mi abuela se salvara, pero en lo que toman las muestras y los análisis, se pierde también mucho tiempo", indicó Jiménez.

Manifestó que cuando ya se le iba a poner la sangre a su abuela Agripina, no hubo tiempo, porque ya había fallecido.

"Hay una parte que no me gusta, que luego de que uno lleva la sangre a un centro de salud, te dan como un mes para reclamarla y ya luego se pierde, o sea, no te la devuelven", agregó.

Dijo que le gustaría saber qué hacen los centros de salud con la sangre que las personas llevan para sus familiares, por lo que se preguntó si los dueños de la sangre tienen potestad de luego buscarla o decir que se la den a otro familiar que la necesite.

"Sería interesante uno saber qué pasa con esa sangre, porque, aunque no se haya salvado una vida al instante, me gustaría que se pueda salvar a otra vida con esa misma que uno lleva", puntualizó.

Cabe destacar que la provincia El Seibo no cuenta con un banco de sangre, por lo que se les hace más difícil a los ciudadanos de esta ciudad conseguir al instante una pinta de sangre o llevar un donante donde se le pueda realizar los procesos pertinentes.

Disponibilidad de sangre en el hospital de El Seibo

Willy Peralta, presidente del Colegio Médico Dominicano en esta provincia, dijo que en el hospital Teófilo Hernández nunca ha existido un banco de sangre y que cuando los pacientes que acuden al centro de salud necesitan sangre, los familiares deben comprarla fuera de la ciudad.

"Los pacientes la compran fuera, normalmente en San Pedro de Macorís y La Romana, y cuando la llevan se refrigera en el hospital que hay una nevera, donde se almacena", manifestó.

Explicó que en caso de una emergencia si en el hospital hay sangre almacenada que haya quedado de algún otro paciente que no la usó se le facilita a quien la necesite en el momento.

"Supongo que se le entrega el dinero a esos pacientes que llevaron su sangre y al final no la utilizó y se deja ahí por si hay otro paciente que es compatible con esa sangre y hay una emergencia entonces se le pone", indicó el doctor Peralta.