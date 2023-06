VIDEO | En la maternidad de Higüey acuestan varias pacientes en una misma cama

La práctica de acostar más de una paciente en una misma cama en la maternidad Nuestra Señora de La Altagracia de Higüey es un mal de nunca acabar.

Un audiovisual enviado a Diario Libre confirma la situación con la denuncia de una mujer que está en contra de que a su hermana la hayan acostado con una parturienta en la misma cama.

En el video también muestran a un doctor, quien responde a la persona que graba el vídeo, diciéndole que esa cama no es de ella, que ella no ha comprado cama.

"Grábame ven, aquí en el hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey, se acuestan dos, tres y cuatro mujeres por cama, si es necesario", enfatiza el galeno.

Explica que si no hay cama hay que ponerlas juntas.

De manera desafiante le dice a quien realiza el audiovisual: "Porque sea prima o hermana tuya no se va a dejar a otras que se acuesten en el suelo, como tú quieres".

Postura de los gremios en relación al tema

Representantes de gremios de la salud consultados por Diario Libre sobre la denucia que hizo la ciudadana, coinciden en que estos casos se dan en la maternidad y en otros centros de manera frecuente.

Denice Frías, supervisora y enfermera de esa maternidad, dice que esa es una realidad vivida constantemente, debido a que la población que asiste a dicho centro es mucho mayor que las camas que tienen disponibles.

"Si fuera en un centro privado se le puede decir a las personas que no se tiene cama, pero aquí no le podemos decir que no a los que buscan el servicio", exteriorizó.

Afirma que "tenemos que brindar la atención, así tengamos que poner cuatro y cinco en una cama; nos hemos visto en esa necesidad".

Para brindar la asistencia, comenta que hacen de tripa corazón, pues, algunas se incomodan y ellas tratan de hacerlas entrar en razón para que estén en la misma cama.

Para brindar el servicio en ese caso, tienen que estar muy pendiente de medicar a la paciente correcta, porque tienen varias personas allí recostada.

También, explicó que deben confirmar bien el nombre y los apellidos, además de las barreras del idioma.

De su lado, la presidenta regional del Colegio Médico Dominicano, Cándida Cordero, manifestó que en el área de preparto de las maternidades de San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia ubican tres y cuatro pacientes por cama.

"Estas pacientes están ahí sin sábanas, porque en muchos casos, le ponen sábanas cuando llegan los ministros, pero en los hospitales no hay sábanas", asegura.

Demandas del gremio de enfermería

Silvia Cuevas de Padilla, representante de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonae), demandó de las autoridades un aumento de salario, ya que, el salario que tienen es muy bajo.

Entiende que la canasta familiar está muy por encima, en relación a lo que ellas están cobrando.

"No nos alcanza, muchas viajamos de un lugar a otro, muchas vienen de San Pedro de Macorís, de El Seibo, de Punta Cana, y en todos los lugares, el pasaje es caro", exteriorizó.

Otras de las preocupaciones que tienen son las pensiones, debido a que hay enfermeras pensionadas que cobran hasta 12 mil pesos.