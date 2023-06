Promese/Cal abre licitaciones para abastecer hospitales durante el período agosto-diciembre 2023

El Gobierno dominicano, a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), destinará 1,098,585,524.70 pesos en la compra de medicamentos e insumos sanitarios, para reforzar el abastecimiento de los hospitales y centros públicos de primer nivel de salud de todo el país, durante el período agosto-diciembre de 2023.

En ese sentido, Promese/CAL llevó a cabo el proceso de apertura y lectura de las propuestas económicas de oferentes participantes en la Licitación Pública Nacional referencia: PROMESE/CAL-CCC-LPN-2023-0002, bajo estricto cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas 340-06.

El director general de Promese/CAL, Adolfo Pérez, explicó que con la compra se busca garantizar que la población que asiste a los centros públicos de salud, disponga de manera oportuna de los medicamentos esenciales.

"Esta licitación, se trata de una compra extraordinaria, fuera de la planificación habitual, que hemos podido llevar a cabo gracias al interés del presidente Luis Abinader, por garantizar la salud del pueblo dominicano, a través de un incremento que para el 2023 realizó el Gobierno central a la partida presupuestaria que destinara PROMESE/CAL para abastecer el Sistema Público Nacional de Salud", indicó Pérez.

"Es este un proceso de compras de medicamentos e insumos médicos que va a garantizar una mejoría significativa en el abastecimiento de los hospitales públicos y las Unidades de Atención Primaria", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/23/promese-2-aec3f0c7.jpeg Apertura de la urna con las propuestas económicas de los oferentes. (FUENTE EXTERNA)

El titular de Promese/CAL explicó que el presupuesto para medicamentos se mantuvo constante durante muchos años y, pasada la pandemia, se decidió duplicar dichos fondos pasando de 1,600 millones de pesos a unos 3,200 millones.

Pérez aclaró que esta licitación es para la compra focalizada en hospitales y centros de primer nivel, ya que dentro de dos o tres semanas se abrirá el proceso para los medicamentos de alto costo, con un presupuesto cercano a los 2,400 millones de pesos.

Asimismo, adelantó que dos nuevas Farmacias del Pueblo están listas para ser entregadas en Santo Domingo Este y tres en Constanza. Hasta el momento, se han inaugurado 76 boticas bajo su gestión. La meta propuesta es llegar a 100.

361 renglones licitados

De su lado, el director de medicamentos del Servicio de Salud (SNS), Omar García, especificó que se licitaron 361 renglones, entre los que se encuentran vitaminas, anticonvulsivos, neurolépticos, antipsicóticos, benzodiacepinas, antiinflamatorios, antihistamínicos y antihelmínticos.

También antidiabéticos, antimicrobianos, inhibidores, eritropoyetina, insulina, agujas raquídeas, bajantes de suero, cánulas, catéteres, jeringas, entre otros.

"Se trata de un proceso altamente competitivo, en el que participaron 70 oferentes. Se recibieron 1,206 muestras de productos, de las cuales 889 fueron admitidas conforme, y 309 no conformes; 118 renglones quedaron desiertos por no presentar muestras, por muestras no conforme y por inhabilitación", indicó.