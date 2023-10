A tres años de su remozamiento, el Moscoso Puello lleno de goteras.. médicos levantan paro

Luego de sostener una reunión a puertas cerradas por espacio de dos horas, las autoridades de Salud y los directivos del Colegio Médico Dominicano (CMD) acordaron levantar el paro convocado por 48 horas, que ya se ejecutaba en el Hospital Francisco Moscoso Puello en la mañana de este lunes.

El presidente de la regional del Distrito del CMD, Juan Lagos, indicó que el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, y el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, se comprometieron a invertir 164 millones de pesos en los meses que restan de este año 2023 para la compra de insumos y equipos, especialmente en el área se cirugía y gastroenterología, así como corrección de filtraciones, modernización del área de psiquiatría y construcción de un área de Alto Costo en este centro sanitario.

"Se levantó el paro para no afectar a la población que tanto lo necesita", enfatizó Lagos, recordando que, ante el cierre del Luis Eduardo Aybar (Morgan), el Moscoso Puello está atendiendo a una población de 1.3 millones de personas.

Por su parte, el presidente del CMD, Senén Caba, adelantó que, desde el punto gerencial, las autoridades decidieron intervenir el hospital a partir de mañana, martes 10.

Te puede interesar Médicos del Moscoso Puello llaman a paro el 9 y 10 de octubre por malas condiciones en el hospital

"Este hospital que fue remozado hace tres años, hoy está convertido en una ruina nueva. Ustedes van al área de la consulta y hay cuatro o cinco recipientes para las goteras, pero la Emergencia es un verdadero infierno, con temperaturas en estos momentos que deben sobrepasar los 40 y pico de grados. Han colapsado residentes", declaró el galeno.

Caba reseñó que la falta de insumos se evidencia en la facturación cuando, anteriormente, el hospital generaba 35 millones de pesos y ahora factura cerca de 8 millones.

"El hospital se desplomó. No está funcionando Gastro, las áreas quirúrgicas (oncología, cirugía vascular, cirugía general). En intensivo, un almacén de ventiladores dañados... los residentes están durmiendo en colchones llenos de chinches, amontonados, hacinados", describió el presidente del gremio sobre la situación hospitalaria en este recinto.

"Nos vamos a reunir. Ellos nos dieron un plazo de 15 días, pero la Asamblea se va a reunir el martes próximo a reevaluar si todo lo que ahí se dijo hay un interés de irlo cumpliendo", agregó.

Paro afectó servicios

Aunque solo se efectuó por unas tres horas, el paro convocado por los médicos residentes del Moscoso Puello afectó a pacientes que desde la madrugada se presentaron en busca de atenciones.

Tal es el caso de Sandra Reyes, quien se trasladó desde Punta, Villa Mella, a una cita con su gastroenterólogo, programada hace tres meses.

"No tengo empleo, mi madre está enferma con cáncer de mama y ahora me dicen que tengo que reprogramar la cita para el día 26 porque hoy no están atendiendo", dijo la mujer.

Cerca se encontraba Ángel Peguero, paciente operado hace dos meses de una colostomía, quien necesitaba darle seguimiento al cierre de la herida.

"El personal aquí es maravilloso, me quejo del servicio", aseguró este paciente que desde las 4:00 de la madrugada estaba en pie con la esperanza de ser atendido temprano.

Asimismo, pacientes de la Unidad de Pie Diabético fueron devueltos a sus hogares en respeto al paro que estaba en curso.