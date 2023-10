Vacunación contra la influenza avanza tímidamente en Santo Domingo

A pesar de que las autoridades de Salud Pública han reiterado en diversas ocasiones la importancia de protegerse contra el virus estacional de la influenza, la población ha mostrado un tímido interés en el biológico.

La vacuna trivalente previene la infección por el virus que causa la influenza H1N1, H3N2 e influenza B, enfermedad de la que tradicionalmente aumentan los contagios con la llegada del otoño.

Durante un recorrido por diversos puestos de vacunación, Diario Libre pudo verificar que el que tiene mayor dinamismo es el ubicado dentro del Hospital Santo Socorro, donde a las 11:00 de la mañana de este viernes ya se habían vacunado cerca de 20 personas y otras cuatro esperaban ser atendidas.

"Me la pongo cada año porque ya estoy pasada de meridiano", dijo en tono jocoso Miguelina Guerrero.

"Me voy de viaje y me mandaron a reforzar el sistema", alegó Allendy López, de 19 años, quien se vacunó por primera vez en su vida contra la influenza.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/13102023-jornada-de-vacunacion-contra-la-influenza-2.jpg Puesto de vacunación Santo Socorro. (NEAL CRUZ)

"Vine aquí porque en un centro de vacunación privado me estaban pidiendo 3,900 pesos, sin seguro, porque no trabajan con el que tengo", comentó Freddy Aquino, quien, además, se vacunó por motivos migratorios contra hepatitis B, así como difteria y tétanos (DT) y la SRP (sarampión, rubeola y parotiditis).

En el caso de Elizabeth Báez, su ginecólogo le recomendó la vacuna por tener ya 14 semanas de gestación. La futura madre aprovechó la visita al Santo Socorro para también inocularse contra difteria y tétanos.

Falta de visibilidad

En el puesto de vacunación ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte no hay una sola señal que le indique a los ciudadanos que pueden vacunarse completamente gratis contra la influenza. De hecho, este viernes no habían colocado ni una sola inyección.

"Está muy lento, pedimos que nos pongan un letrero para que la gente sepa que estamos aquí", reclamó una de las dos vacunadoras que allí brindan servicios.

El espacio para vacunación opera de lunes a sábado, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y está en un pasillo lateral dentro del pabellón de karate. Varios empleados y atletas asiduos al Centro Olímpico consultados no supieron indicar dónde se encontraba.

En Plaza Central

Aunque María Suárez, encargada del puesto de vacunas en Plaza Central, entiende que "no ha estado tan fluido" en comparación a la demanda que tenían las vacunas del COVID-19, en este recinto unas 14 personas ya habían recibido este viernes su dosis anual contra influenza.

Suárez indicó que la mayoría son adultos mayores que en años anteriores ya han recibido la vacuna y buscan actualizar su protección ante las nuevas cepas.

Este local opera de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Centro cerrados

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/13/13102023-jornada-de-vacunacion-contra-la-influenza-8.jpg Centro de Vacunación en Plaza Lama. (NEAL CRUZ)

A pesar de estar incluidos en el listado facilitado por la Dirección de Inmunoprevenibles por vacunas (DIV), los puestos de vacunación ubicados en Plaza Lama 27 de Febrero y Multicentro Churchill estaban cerrados.

"No sé qué pasó hoy que no vinieron, pero yo me vacuné en esta semana", dijo uno de los agentes de seguridad al interior de Plaza Lama.

En Multicentro, hay un letrero, que aunque dice "Vacunación Covid", establece como horario operativo solo los lunes y miércoles.

Virus circulantes

En la actualidad, en el país circulan cinco virus respiratorios primordiales: COVID-19, sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus y la influenza.

De acuerdo con la neumóloga Natalia García, una infección por influenza, "es el preámbulo para neumonías graves", especialmente en pacientes de la tercera edad.

La asesora del Ministerio de Salud indicó que, todos estos virus tienen el común denominador de dar "fiebre y tos". La diferencia estará en que algunos, como los adenovirus, afectan las vías respiratorias bajas; la influenza, las vías altas y el sincitial, que produce sibilancia y bronquiolitis en los niños, pudiendo llevarlos a la intubación.

Para este año, el Gobierno puso a disposición de la población 470 mil dosis de vacuna trivalente contra la influenza.

El público priorizado incluye a niños de 6 a 23 meses, adultos mayores, embarazadas, pacientes con comorbilidades y enfermedades crónicas y personal de salud.

Al 11 de octubre, en el país se habían colocado 19,296 dosis: 18,607 en adultos y 689 en niños.