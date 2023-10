Sociedad de Vacunología: "El sarampión es totalmente prevenible con vacunas"

Ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por la posibilidad de ocurrencia de brotes de sarampión en Las Américas, Diario Libre conversó con el presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, José Brea del Castillo, quien explicó la importancia de mantener el esquema de vacunación al día.

El especialista en vacunas aclaró que con esta alerta no se busca preocupar a la población, pero sí motivar a que revisen los esquemas, especialmente de los niños de uno a cinco años, tomando en cuenta que, durante la pandemia, hubo una interrupción mundial en el seguimiento a los programas de vacunación.

LA OPS emitió la alerta, a la que República Dominicana le da seguimiento, en vista de que en lo que va de año, en Estados Unidos se han detectado 29 casos de sarampión; ocho en Canadá y uno en Chile. En nuestro país no se detecta un caso positivo a sarampión desde el año 2001.

"Las coberturas de vacunas bajaron antes de la pandemia y después de la pandemia. Cualquier enfermedad prevenible por vacunación que aparezca, hay que lanzar una alerta. La buena noticia es que el año pasado República Dominicana vacunó en la Semana de Vacunación de Las Américas a más de 930 mil niños, lo que hizo que la cobertura subiera a más del 95 % y eso es lo óptimo", indicó Brea.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/26/brea-del-castillo.jpeg Al centro, el doctor José Brea del Castillo. (FUENTE EXTERNA)

Esta vacuna tripleviral (sarampión, rubeola y paperas) se aplica a los 12 meses y un refuerzo a los 18 meses. Aunque ese es el esquema ideal, el galeno destacó que lo importante es colocar la dosis, aunque el niño haya superado esa edad o incluso, sea ya un adolescente.

"No importa la edad, lo importante es vacunarse. La segunda dosis no se perdió", enfatizó.

Los adultos que desconocen las vacunas que se han puesto también pueden colocarse el biológico porque no representa ningún peligro.

"Se puede ir a vacunar un adulto. Ante la duda, vacuna", agregó el experto pediatra, al preguntarle sobre esas personas que no saben si cuando pequeños recibieron la inyección. Al no existir registros digitalizados en el país, no tienen constancia de su cartilla de vacunación.

Sobre los costos, acotó que la vacuna está contenida dentro del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) que se ofrece completamente gratis y que, a nivel privado, los seguros médicos la cubren en pacientes hasta los seis años.

Brea del Castillo recordó que en los últimos años, a nivel mundial, se ha visto un resurgimiento de otras enfermedades, como difteria y tétanos, además del sarampión, porque las madres han dejado de llevar a sus pequeños a vacunar.

"Hay enfermedades que son prevenibles por vacunas que están impactando. El sarampión es totalmente prevenible con vacunas", sostuvo.

El especialista destacó que ante un descuido, "una enfermedad como el sarampión, puede matar", recalcando la necesidad de mantener los esquemas al día.