Patología mantiene restos de fallecidos en explosión San Cristóbal por incompatibilidad en pruebas

El director del Instituto Nacional de Patología Forense, Santos Jiménez Páez, presentó un informe sobre las autopsias realizadas en ese centro, donde indica que de 1,612 que se han realizado, unas 830 autopsias corresponden a dominicanos, 758 a extranjeros, mientras que otras 24 no han sido identificadas las nacionalidades por tratarse de personas de origen desconocido.

El patólogo explicó que en el país se realizan autopsias de carácter obligatorio cuando se trata de identificar a una víctima, conocer estrictamente las causas que lo llevaron a la muerte, cuando fallece una persona privada de libertad (reo) y cuando un extranjero muere en el país y será repatriado a su lugar de origen.

Destacó que las causas de muerte de estas personas se deben a múltiples factores, donde prevalecen las causas naturales, especialmente los eventos cardiovasculares que causan daños al corazón, cerebro, pulmón y riñones; y muertes violentas por asfixia, trauma y el uso de armas blancas o armas de fuego.

Readecuación del Instituto

Jiménez Páez indicó que los planes de readecuación del Instituto de Patología Forense han avanzado un 90 %, incluyendo el nuevo cuarto frío que tiene una capacidad de almacenar más de 200 cadáveres.

Explosión de San Cristóbal

En otro orden, manifestó que sobre el siniestro ocurrido el pasado 14 de agosto en la provincia de San Cristóbal, permanecen algunos segmentos corporales, los cuales han sido sometidos a estudio, no obstante, debido a que no existe compatibilidad con personas que se han sometido a pruebas, no han podido ser entregados a sus familiares.

"Lo que sucede con esos cuerpos es que hay segmentos corporales y tiene que hacerse una prueba de comparación con familiares y al momento que las personas han ido a tomarse la prueba con los escasos segmentos que se conservan, no han dado compatible. Es por eso que no se han entregado, porque no hay compatibilidad con los reclamantes", detalló.

De momento, expresó que el plan consiste en seguir esperando que los familiares reclamen los segmentos disponibles y que al hacer las pruebas haya compatibilidad.

Sobre los segmentos corporales, que puede ser un brazo o tal vez una pierna, recalcó que "si eso es lo que fue encontrado, eso es lo que hay que entregar (a los familiares)".