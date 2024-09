Entre goteras y quejas: el desafío de esperar en el Hospital Marcelino Vélez Santana

Un zafacón en el medio del pasillo fue la solución inmediata que encontró este viernes 13 el personal del Hospital Marcelino Vélez Santana para contener el agua que caía de una gotera en los plafones del techo en el área de consultas.

Justo al lado, un grupo de tres embarazadas conversaban entre sí mientras esperaban un turno para una cita con el anestesiólogo.

"Llegué a las nueve y ya son las once y treinta. El otro día vine y me tocó el turno veinte, me fui casi a las seis de la tarde", se quejaba una de ellas sobre las largas horas que consumen entre facturar y ser atendidas por un especialista.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/whatsapp-image-2024-09-13-at-6.41.45-pm.jpeg Gotera al interior del Hospital Marcelino Vélez recogida con un zafacón. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

A la conversación se unió una señora con gafas muy oscuras, quien preguntó si alguien estaba en fila para Oftalmología.

"Me dijeron que pase, a ver si llega la doctora para entonces facturarme. Eso quiere decir que puedo estar aquí esperando y que al final ni me atiendan", expresó un tanto angustiada.

La mujer, quien no se identificó, se quitó las gafas por unos segundos para mostrar el enrojecimiento en su ojo derecho.

"El ojo se me hincha y me duele mucho. Tenía una cita en (el hospital) Los Americanos pero la dejé perder y ahora tardan como un mes en darme otra, por eso vine para acá", añadió.

Enojada por estar en ayunas

Visiblemente enojada se encontraba Lissette, una joven veinteañera que tenía una indicación para una sonografía de los riñones.

"No entiendo por qué para una sonografía de los riñones me dicen que venga en ayunas. Me desperté a las cuatro y cincuenta de la madrugada para estar aquí a las seis y a las nueve fue que pude facturar. Esa fila avanzaba lentísimo y cuando llega mi turno, me dicen que me quedé para las dos de la tarde. ¿Están locos? ¿Quién va a esperar hasta las dos sin comer?", contó la dama mientras buscaba una aplicación en su celular para pedir un taxi.

Un segundo yeso

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/13/whatsapp-image-2024-09-13-at-12.09.57-pm.jpeg Tras su accidente, Joan Vargas anda con muletas. (CLAUDIA FERNÁNDEZ)

En el caso de Joan Vargas, el joven se accidentó en el pasado mes de julio mientras iba a bordo de un motor en el sector Los Girasoles, quien fue de inmediato atendido en el hospital local, siendo posteriormente referido al Marcelino Vélez.

"Cuando vine a Emergencia lo que me pusieron fue un yeso y me dieron una cita con el ortopeda como para veinte días después. Cuando el doctor me revisa me pregunta que por qué no me operaron, pero yo no sé, yo soy el paciente y eso fue lo que me mandaron. Ahora me dice que hay que ponerme un segundo yeso y que tengo que ir a terapia porque el tiempo para la cirugía ya pasó y no la recomienda", narró.

Vargas, quien tenía solo tres semanas laborando en un nuevo empleo al momento del accidente, lamentó no contar con mayor respaldo y aseguró que la información que recibió es que no aplica para el pago de la licencia vía la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) al no tener 12 cotizaciones requeridas.

Ecocardiogramas en pausa por vacaciones del personal

Belkis (nombre ficticio) contó que su familia tuvo que esperar dos semanas para que a su padre le pudieran realizar un ecocardiograma, ya que el personal del hospital que se encarga de hacer este estudio se encontraba de vacaciones.

"En ese hospital hay un desorden... Nada más hay dos personas que hacen ese estudio y una estaba de vacaciones y la otra en una conferencia. Mi papá tenía ya como trece días esperando, pero eso es más gasto para el hospital porque tú tienes un paciente ahí, esperando", explicó sobre su experiencia, destacando que el estudio es imprescindible para fijar la fecha para una cirugía a su progenitor ya autorizada por su Administradora de Riesgos de Salud (ARS).

Otra situación es que solo ofrecen en servicio hasta las 12 del mediodía, acumulando una lista de pacientes en turno.

La explicación del hospital

Diario Libre contactó a la Dirección de Comunicaciones del Hospital Marcelino Vélez desde donde explicaron que, efectivamente, el departamento de Cardiología cuenta con dos doctoras que realizan los ecocardiogramas de lunes a jueves en horario matutino.

"Hay una que viene los lunes y los miércoles y otro los martes y los jueves. La que viene martes y jueves era la que estaba de vacaciones, pero ya ella entró el día seis", confirmó Yaribel Carrasco, encargada de prensa del centro sanitario.

"Ya ellas están ambas, el estudio se está realizando de lunes a jueves y es con cita", recalcó.

Sin embargo, otras dos personas aseguraron que los ecocardiogramas no están disponibles para pacientes externos, solo para quienes están ingresados. Lo que sí está abierto para todo público son los electrocardiogramas.

La diferencia entre estos dos estudios es que el electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón y el ecocardiograma permite valorar la estructura y función cardiaca.

El Hospital Marcelino Vélez Santana fue entregado en agosto de 2023 por el presidente Luis Abinader luego de haber sobrepasado un período de remodelación y equipamiento valorado en 765 millones de pesos.