Entre el 60 y 70 % de los casos de demencia son causados por el Alzheimer

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia y puede contribuir entre el 60 a 70 % de los casos. La demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores.

En todo el mundo, más de 55 millones de personas viven con demencia. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que en la Región de las Américas, más de 10 millones de personas la padecen.

Las estimaciones muestran que cada 20 años, se duplicará el número de personas con este trastorno. América Latina y el Caribe serán los más afectados, con un incremento de 3.4 millones de personas con demencia en 2010 a unas 7.6 millones en 2030.

El Alzheimer y el envejecimiento

"Muchas veces, el Alzheimer se confunde con una parte normal del envejecimiento. Cuando un familiar observa que los olvidos son muy a menudo, debe acudir al médico. Incluso antes, porque la memoria debe de ser estudiada desde que la persona tiene 55 o 60 años, sobre todo, si tiene historia familiar de pérdida de memoria y factores de riesgos cardiovasculares", indicó la psiquiatra y geriatra Daisy Acosta.

La galena, quien también es fundadora de la Asociación Dominicana de Alzheimer, aclaró que no es que los tratamientos farmacológicos son malos, sino que los diagnósticos se realizan muy tarde.

"El momento de ir al médico es desde que usted esté preocupado porque usted siente que se le están olvidando mucho las cosas. No espere a que otro se lo diga. Normalmente, eso es lo que pasa, nos traen las personas cuando ya tienen hasta síntomas de conducta y ya es muy tarde y las medicinas existentes ya no actúan" Daisy Acosta Psiquiatra y geriatra “

Así como las personas van al cardiólogo a un chequeo preventivo del corazón, Acosta exhorta a que, a partir de los 55 años, las personas se realicen una "batería neuropsicológica", un retrato de cómo su aparato cognitivo está funcionando, que permite hacer una evaluación en el tiempo.

Factores de riesgo

Pablo Corella, gerente médico de Asofarma, asegura que entre más temprano se diagnostica el Alzheimer, el paciente podrá tener una mejor calidad de vida y tratarse con el abanico de opciones terapéuticas que hay para la enfermedad. Sin embargo, reconoce que los pacientes llegan a atenderse cuando el Alzheimer se encuentra en la etapa moderada o en la severa.

"Usualmente los primeros síntomas del Alzheimer son leves, sutiles y pasan desapercibidos. Por eso es importante que la población tenga un mayor conocimiento sobre la enfermedad, y sobre cuáles son factores de riesgo a los que hay que prestar atención", expresa.

Si bien es cierto que existen factores de riesgo que no son modificables, es decir que la persona no puede cambiar, hay algunos que sí. La herencia, la edad, el sexo, la raza o etnicidad forman parte de los no modificables.

Mientras que factores como hipertensión, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física, diabetes, aislamiento social, consumo excesivo de alcohol, contaminación atmosférica o el nivel educativo pueden ser modificables.