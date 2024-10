Cardiólogo plantea que la reparación de daños por mala práctica sin intención sea monetaria

Tras un intento en 2020, en el pasado mes de abril, en Perú se sometió ante el Congreso Nacional de la República un proyecto de ley que despenaliza el acto médico.

El Proyecto de Ley 4709/2022-CR "exenta de responsabilidad penal al profesional de la salud que practica actos o procedimientos médicos mediando consentimiento informado".

Esta iniciativa no es exclusiva de los peruanos, ya que, en España, en 2018, se presentó una propuesta para despenalizar la mala práctica médica, aunque no ha llegado a ser ley.

En Estados Unidos, la mayoría de los casos de mala praxis médica se manejan en el ámbito civil, donde se busca compensación económica por daños. La responsabilidad penal es menos común y generalmente se aplica en casos de negligencia grave o conducta intencionada.

En el caso de Francia, se han realizado reformas que limitan la penalización de los médicos en casos de error, dependiendo de la intención y la gravedad. Igual sucede en Alemania, donde se han establecido criterios para que los errores médicos no siempre se clasifiquen como delitos penales, dependiendo de las circunstancias.

A la lista se suman Argentina, México y Colombia, donde se han discutido en sus respectivos parlamentos proyectos de ley para despenalizar la responsabilidad penal de los médicos en ciertos casos de mala práctica, aunque el avance ha sido desigual.

Plano civil y no penal

El doctor Fulgencio Severino, director de Cardiología Hospital Dr. Salvador B. Gautier, considera que la iniciativa del Colegio Médico Dominicano (CMD), presentada el pasado 24 de octubre ante el Congreso Nacional, de que se modifique la ley y se juzguen a los médicos en el plano civil y no en el penal es atinada, siempre y cuando no haya mala intención en sus actos.

"Eso es lo correcto porque se entiende que cualquier intervención médica que no que tenga un desenlace no deseado, no tiene una intencionalidad más que de hacer el bien", comentó en entrevista con Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/28/fulgencio-severino.jpg El doctor Fulgencio Severino. (FUENTE EXTERNA)

El también excandidato presidencial por el partido Patria para Todos explicó que, "en los países donde el acto médico ha sido castigado severamente con demanda civiles que son muy costosas, o con demanda penales, o la combinación de ambos, los servicios de salud sufren mucho porque terminan prácticamente quedándose sin recursos humanos".

"Son errores que los hay en todas partes, en toda actividad humana", agregó.

El galeno indicó que, debido al alto costo de las demandas médicas, "mucha gente no quiere estudiar medicina", especialmente en aquellas áreas que son más demandadas, citando la obstetricia y la anestesiología, como los dos grandes ejemplos.

Severino cree que "lo fundamental es que el Estado dominicano debe garantizar las competencias de las personas que nos dedicamos al ejercicio médico", para que reduzcan al mínimo esos errores de mala práctica que generan las demandas.

Pago de indemnizaciones "Estamos conscientes que cuando esos errores tienen desenlace que pueden ser afectando la capacidad funcional de la persona o en el peor de los casos, la muerte, tiene que haber una reparación del daño", admitió Severino. Recalcó que "no hay una intención de hacer el daño hay un error, hay un error como lo hay en toda la práctica humana, siempre tratando de que esos errores no ocurran, pero que tampoco cagamos en el extremo de un castigo tan significativo", como sería, en este caso, la cárcel. El cardiólogo recordó que, la Asociación Americana del Corazón, señala que en Estados Unidos mueren aproximadamente 90 mil personas al año por errores médicos.