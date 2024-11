El recién designado presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Benny Metz, ofreció este viernes sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, comprometiéndose a trabajar por mayor inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito educativo y en el laboral.

"Las personas con discapacidad necesitan tener acceso a lugares públicos, a lugares privados, a la educación, a la salud y también en lo laboral para que puedan ser entes productivos, porque nada hacemos con una persona con discapacidad al tenerla aislada y no integrarla, que sea económicamente activa", aseguró Metz.

Asimismo, reconoció que los medios de transporte público en el país no han llenado la cuota de adecuación para que las personas con discapacidad puedan transitar de manera libre y segura.

El abogado y antiguo viceministro de la Presidencia dijo que, desde el Conadis, como órgano rector, se garantizarán los derechos de las personas con discapacidad. También se contempla fortalecer la regionalización con oficinas provinciales para facilitar los trámites de los ciudadanos que habitan en el interior.

Reto de Conadis

Mesa de honor encabezada por Benny Metz en el seminario de Asodifimo. (MATÍAS BONCOSKY)

Metz señaló que el gran reto de Conadis "es muy amplio, es un tema de visibilidad, que la gente entienda y crear la cultura de la accesibilidad, de la inclusión, del respeto a las personas con discapacidad y eso viene a través de las casas y las escuelas y vamos a hacer un trabajo de generar esa cultura. Por otro lado, dignificar la vida de las personas con discapacidad".

El funcionario recordó que cerca del 13 % de la población dominicana tiene algún tipo de discapacidad.

Otro aspecto que mencionó fue el de renocerle como un trabajo formal a esos padres y madres que se dedican al cuidado de las personas que no pueden valerse por cuenta propia.

Asimismo, capacitar mediante talleres a padres, profesorado y los propios alumnos para que desde pequeños tengan conocimientos sobre inclusión y discapacidad.

Inclusión no es solo un empleo

Por su lado, la arquitecta Adis Ozuna resaltó que "la inclusión laboral no es solo contratar personal con discapacidad en las empresas. Es un conjunto, una visión global que requiere transporte, preparación técnica y bancarización".

Seminario sobre la accesibilidad

Wilson Medina. (MATÍAS BONCOSKY)

La Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Asodifimo) celebró este viernes el seminario titulado "La accesibilidad como motor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END): Un enfoque centrado en las personas con discapacidad", un espacio de reflexión sobre la situación actual de las políticas de accesibilidad en la República Dominicana y cómo éstas impactan el cumplimiento de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

Este seminario tuvo como objetivo principal analizar la accesibilidad universal como una herramienta clave para alcanzar los ODS y la END.

Dicho evento se enfocó en cómo la accesibilidad está interrelacionada con la garantía de los derechos a la educación, la salud, el empleo y la inclusión social.

En su discurso, el coordinador nacional de Asodifimo, Wilson Medina, enfatizó que, aunque se han logrado avances, aún persisten brechas en accesibilidad que deben ser abordadas, incluyendo el cumplimiento de la Ley 5-13 sobre Discapacidad.

"Esperamos más equidad hacia las personas con discapacidad, queremos ser incluidos en la toma de decisiones del Estado, y no es que estamos pidiendo una limosna, yo prefiero que me den un empleo y no que me den una ayuda mensual", expresó Medina.

El lema "Nada de nosotros, sin nosotros" fue presentado como un principio fundamental para garantizar que las personas con discapacidad sean parte central de las decisiones que les afectan, promoviendo así una sociedad más justa.