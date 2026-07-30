Medicamentos vencidos, sin área de internamiento: así operaba clínica donde murió joven tras cirugía

La joven Rebecca Brizard, falleció tras someterse a un procedimiento estético en una clínica de Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

La Clínica de Obesidad y Antienvejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en el sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este, aparentaba a simple vista ser un centro dedicado a tratamientos estéticos y masajes. Sin embargo, detrás de esas áreas funcionaba un quirófano donde se realizaban procedimientos quirúrgicos sin cumplir las condiciones mínimas exigidas por el Ministerio de Salud Pública.

Durante un levantamiento realizado por inspectores de la institución, las autoridades encontraron medicamentos vencidos, ausencia de un área de internamiento para pacientes, falta de un carro de paro y otras deficiencias que, según el director de Habilitación y Acreditación, Juan Gerardo Mesa Pérez, evidencian que el establecimiento operaba al margen de la normativa sanitaria.

"Ahí se estaba violando la ley en todo el sentido de la palabra", afirmó al describir los hallazgos.

El establecimiento carecía de requisitos esenciales para funcionar como un centro quirúrgico de tercer nivel, categoría bajo la cual se estaban realizando procedimientos estéticos. Entre las principales deficiencias detectadas, mencionadas por una de las inspectoras de del Ministerio de Salud Pública, figuran la ausencia de un área de internamiento para pacientes, la inexistencia de un carro de paro para atender emergencias médicas, medicamentos vencidos en su mayoría.

La dueña no acudió a la cita

Como parte del proceso, Salud Pública citó a la doctora Griselda Basora, propietaria y directora médica del establecimiento, para continuar las investigaciones. Sin embargo, de acuerdo con Mesa, no compareció.

"Citamos a la doctora Basora y nos dejó esperando; no vino", indicó.

El funcionario agregó que el Ministerio posee la documentación levantada durante la inspección y continúa recopilando evidencias.

Las investigaciones de las autoridades sanitarias también apuntan a que el establecimiento no habría sido utilizado únicamente por Emanuel Hernández, señalado como la persona que realizó el procedimiento quirúrgico.

Mesa indicó que han obtenido información de que otros médicos también habrían practicado intervenciones en ese lugar, aunque afirmó que todavía recopilan la documentación que permita confirmar esas actuaciones.

"Nos hemos enterado de que funcionaban de manera clandestina y que otros doctores, de los que todavía no tenemos la documentación en la mano, también hacían procedimientos en ese establecimiento de salud", expresó.

Asimismo, indicó que tienen entendido que durante la cirugía de Rebecca participaron dos anestesiólogos, además de Hernández, quien, según las investigaciones, no posee acreditación como médico ni como cirujano plástico.

El sueño de transformar su cuerpo terminó en tragedia

A Rebecca Brizard le faltaban apenas unos días para celebrar sus 29 años. La joven emprendedora, madre de tres hijos, tenía planes de seguir haciendo crecer su negocio, ayudar a sus hermanas a emprender y, algún día, lograr que su madre dejara de trabajar. Pero también cargaba desde hacía años otro deseo: someterse a una abdominoplastia, un procedimiento que había pospuesto en varias ocasiones porque siempre ocurrían situaciones.

"Ella siempre hablaba de operarse", afirmó su hermana Ashley Pérez. Sin embargo, antes de cumplir ese objetivo, Rebecca quiso hacer realidad otro de sus sueños: convertirse nuevamente en madre.

"Ella quería salir embarazada antes de operarse. Se organizó para eso. Luego que salió embarazada y que la niña cumplió un año y algunos meses dijo: ´Ahora sí es el momento´", cuenta Ashley.

Con 28 años y convencida de que había llegado el tiempo de realizar el procedimiento, Rebecca comenzó los preparativos. Una conocida, también emprendedora, le recomendó a un supuesto médico con quien, según le aseguró, había obtenido buenos resultados. A partir de ese contacto iniciaron las consultas, los estudios clínicos para la cirugía que tanto anhelaba.

Con los análisis, solo quedaba esperar la fecha y conocer el lugar donde sería intervenida.

Sin embargo, ese sueño de transformar su cuerpo terminó convirtiéndose en la mayor tragedia para una familia que hoy intenta comprender cómo una mujer sana salió de su casa para una cirugía estética y murió.

Su cirugía se realizó en horas de la madrugada. Durante las primeras horas, nada parecía indicar que algo estuviera mal y la operación terminaría en tragedia. Ashley le escribió a su cuñado para preguntar cómo iba todo y a lo que él le respondió que la cirugía había terminado .

Sin embargo, cerca de las 11:00 de la mañana, afirmó que Rebecca le pidió a su esposo que la halara porque podía escucharlo.

Horas después, su madre llegó al centro donde había sido operada.

"Cuando ella despertó se estaba moviendo. Decía que estaba incómoda, que le quitaran todo y que le buscaran agua", recordó Ashley sobre lo que le contó su madre.

Con el paso de las horas, la situación comenzó a empeorar. "Cuando mi mamá vio que ella decía que no se sentía bien, empezó a llamar a los doctores"

Según Ashley, en ese momento sacaron a su madre de la habitación mientras trasladaban a Rebecca a otra área.

"Mi mamá siempre dice que cuando mi hermana se desplomó sobre ella sintió que fue en ese instante que murió", añadió.

Horas después, Ashley recibió una llamada desesperada, alrededor de las 6:00 de la tarde. Al otro lado de la línea, se encontraba su madre, con la angustia de ver a su otra hija luchando por su vida.

"Mi mamá me llamó diciéndome: ´Tu hermana se está muriendo", afirma que sin pensarlo pidió la ubicación de la clínica para salir rumbo al lugar.

"Solo estaba Emmanuel Hernández. Él fue quien nos recibió, pero cuando vi a mi mamá desplomada me enfoqué primero en ella."

Mientras tanto, su cuñado comenzó a buscar respuestas sobre lo ocurrido.

"La única explicación que nos dieron fue que se le habían llenado los pulmones de sangre".

Ashley sostiene que, mientras la familia intentaba entender qué había ocurrido, la propietaria del establecimiento permanecía dentro de una habitación sin dar la cara.

"En ese movimiento Emmanuel se fue con todos los documentos por la puerta trasera, brincando una pared", añadió.

La hermana también cuestiona que nadie del establecimiento notificara lo ocurrido a las autoridades competentes.

"El colmo fue que nunca llamaron al 9-1-1, ni al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ni a ninguna autoridad. Nosotros fuimos quienes tuvimos que hacer todas esas diligencias", señaló.

La puerta del negocio, Fashionista RD permanece cerrada. Detrás del cristal aún se encuentran las ropas que Rebecca Brizard seleccionó con el entusiasmo de hacer crecer su negocio propio. En el pequeño local, ubicado junto a la vivienda donde residía en el batey Palavé, Brisas del Río, todavía quedan los recuerdos de aquella mujer que lo entregó todo por sus seres queridos.