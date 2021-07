$!Casi 3,000 personas reciben tercera dosis de refuerzo anticovid en primeros días

En los primeros días en que se oficializó la aplicación de manera voluntaria de una tercera dosis anticovid, 2,865 personas recibieron dicha vacuna de refuerzo, reportó el Gobierno.

El pasado 1 de julio se comenzó formalmente a aplicar la tercera dosis de manera voluntaria a quienes lo decidan, dos días después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) recomendara al país que en la actualidad es prioritario continuar con la vacunación contra la COVID-19 hasta que se logre inmunizar a un amplio porcentaje de la población con dos dosis de la misma vacuna, entre tanto se disponga de evidencia actualizada sobre la eficacia y seguridad de la intercambiabilidad de dosis y de la necesidad de refuerzos.

El Gobierno, con el apoyo de sociedades médicas, tomó la decisión de aplicar una tercera dosis argumentando que es debido al surgimiento de nuevas mutaciones “ocho veces más contagiosas”.

El 90 % de las más de 12 millones de vacunas contra el COVID-19 que a la fecha ha recibido la República Dominicana son de la farmacéutica china Sinovac.

El pasado 23 de junio, el periódico The New York Times publicó un reportaje en el que indicó que el aumento de los contagios de COVID-19 en algunos países que han usado vacunas chinas -como la de Sinovac- genera dudas sobre su efectividad. Según datos recogidos por el medio, los preparados chinos pueden no ser muy efectivos para prevenir la propagación del virus, particularmente las nuevas variantes. El Ministerio de Salud aún no ha confirmado si en el país circula la variante delta, pero no lo descarta.

El Gobierno decidió que la tercera dosis sea de una farmacéutica distinta a la de las dos dosis iniciales. En los centros de vacunación visitados por Diario Libre se constató que la tercera dosis que se aplicaba era de Pfizer, cuya efectividad se ha estimado en más de 90 %.

Según lo anunciado, la dosis de refuerzo se comenzaría a aplicar al personal sanitario y gente con comor- bilidad, pero Diario Libre observó que se aplica a mayores de edad en general.

Ayer, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recibió la tercera dosis, de Pfizer. Dijo que con la combinación que trae ese refuerzo se protegerá de cualquiera de las 24 variantes del virus que circulan en el país.