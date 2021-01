$!Científicos temen que extender tiempo entre dosis de la vacuna fortalezca el COVID-19

Sin embargo, los expertos no están de acuerdo en el gran riesgo que representa un retraso prolongado entre dosis, especialmente cuando se compara con la propagación descontrolada del coronavirus pandémico, SARS-CoV-2, en muchos lugares.

El artículo, firmado por Meredith Wadman, dice que en una táctica similar para estirar los escasos suministros de vacunas, “el lunes Rusia reveló que probaría su vacuna Sputnik V de dos dosis para ver si solo una dosis, “Sputnik Light”, sería eficaz. Y ayer, la administración Trump anunció que ya no retendría el 50% del suministro de vacunas disponibles en los Estados Unidos para garantizar segundas dosis oportunas”.

Sin embargo, los expertos no están de acuerdo en el gran riesgo que representa un retraso prolongado entre dosis, especialmente cuando se compara con la propagación descontrolada del coronavirus pandémico, SARS-CoV-2, en muchos lugares. "Es una carnicería", dice Andrew Read, microbiólogo evolutivo de la Universidad Estatal de Pensilvania, University Park. "El doble de personas con inmunidad parcial tiene que ser mejor que la inmunidad total en la mitad de ellos".

El artículo en Ciencia agrega que el recuento de casos récord también crea un entorno excepcional, con incontables miles de millones de replicaciones virales que ocurren cada segundo, para que surjan mutaciones a medida que el virus comete errores al copiar su alfabeto genético.

“Una variante viral, detectada por primera vez en Sudáfrica, ha desarrollado dos mutaciones que bloquean la eficacia de los anticuerpos utilizados para tratar el COVID-19, lo que aumenta el espectro de que también podrían bloquear los anticuerpos inducidos por la vacuna”, añade.

Sostiene que una de esas mutaciones redujo en 10 veces o más la capacidad de los anticuerpos de algunos pacientes con coronavirus recuperados para neutralizar los virus que expresan la proteína del pico de la enfermedad, según un preimpreso reciente de Jesse Bloom y Allison Greaney del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson y sus colegas.

“Los virólogos temen que alargar el intervalo de dosificación de, digamos, tres semanas a tres meses, podría acelerar la aparición de tales mutantes al crear un grupo de personas subinmunes que tienen suficientes anticuerpos para ralentizar el virus y evitar el desarrollo de síntomas, pero no lo suficiente para eliminarlo.

Esas personas pueden incubar virus con mutaciones que les permitan esquivar los anticuerpos inducidos por la vacuna, por ejemplo, cambiando la secuencia de aminoácidos en un sitio donde los anticuerpos se unieron previamente, evitando que el virus invada las células y se replique.

Debido a que la mayoría de las vacunas del COVID-19 generan inmunidad a una sola proteína, la proteína de pico en la superficie del virus, las nuevas vacunas podrían ser más fáciles de evadir para los virus mutantes que otras vacunas que evocan una inmunidad más amplia, señala Read, según el trabajo de Meredith Wadman.

Afirma que la preocupación de los científicos ha sido apoyada por un estudio de caso publicado recientemente en The New England Journal of Medicine informó cómo, en un caso prolongado y finalmente fatal de SARS-CoV-2 en un hombre inmunodeprimido, el virus siguió mutando a un ritmo rápido en comparación con el virus que circula en el población general.

Pero los biólogos evolutivos que utilizan modelos informáticos para generar escenarios de "escape" viral de las vacunas dicen que aun no hay suficientes datos para calcular este riesgo todavía hipotético, y es poco probable que una sola mutación haga que la efectividad de la vacuna caiga en picado. Bloom señala que "incluso [las] ​​peores mutaciones" observadas hasta ahora solo erosionaron parcialmente la eficacia de los anticuerpos de la sangre recuperada de los pacientes.