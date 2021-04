$!¿Cuándo pueden los niños recibir la vacuna COVID-19?

¿Los niños realmente necesitan recibir la vacuna COVID-19?

La respuesta corta es sí. Muchos estudios han demostrado que COVID-19 no es tan severo en los niños , particularmente en los niños más pequeños, pero eso no significa que los niños no estén en riesgo de infectarse y potencialmente propagar el virus .

Los niños menores de 12 años que contraen COVID-19 tienden a tener enfermedades leves o ningún síntoma, mientras que los adolescentes parecen tener respuestas en algún lugar entre lo que los adultos y los niños más pequeños han experimentado. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que los adolescentes tenían aproximadamente el doble de probabilidades de ser diagnosticados con COVID-19 que los niños de 5 a 11 años.

Los investigadores todavía están tratando de comprender por qué vemos estas diferencias entre niños mayores y menores. El comportamiento probablemente juega un papel. Es más probable que los adolescentes participen en actividades sociales o grupales, y es posible que lleven o no máscaras. Las diferencias inmunitarias y los factores biológicos también pueden influir. Los coronavirus distintos del SARS-CoV-2 son comunes en los niños y , a menudo, provocan una infección de las vías respiratorias superiores. ¿Su exposición frecuente a otros coronavirus ayuda a protegerlos del COVID-19 grave? Esa es una hipótesis. Sabemos que las respuestas inmunitarias de los niños más pequeños en general son diferentes a las de los adultos y probablemente desempeñen un papel en la protección.

Es importante recordar que, si bien la mayoría de los niños solo presentan síntomas leves, aún enfrentan riesgos. Al menos 251 niños estadounidenses con COVID-19 han muerto y miles han sido hospitalizados .

La clave para minimizar el riesgo es asegurarse de que los niños eventualmente se vacunen, sigan las recomendaciones de distanciamiento social y usen máscaras.