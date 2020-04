El desamparo de una mujer con trombosis y que el 911 rechazó socorrer

Un hombre del sector El Tamarindo, en Santo Domingo Este, denunció que en la mañana de este lunes llamó al 911 en el momento que su esposa fue afectada de una trombosis y cuando llegó la unidad rechazaron socorrerla alegando que no estaban preparados para auxiliarla porque probablemente tenía el COVID-19.

Santiago Feliz sostuvo que los miembros de la unidad les dijeron que llamarían a otra especializada en caso de coronavirus pero tres horas después no había llegado.

La señora es Rosa Libia, de 68 años, se cayó en la casa al no sentir un lado del cuerpo por lo que Feliz decidió llamar al 911.

“Del 911, ellos vinieron, pero no entraron, se quedaron ahí afuera y dijeron que ellos no iban a bregar con esa clase de gente, que ellos no saben”, se quejó el hombre.

Dice que le aconsejaron que no saliera de la casa y a su hijo que estaba fuera a que no entrara para que evitaron un posible contagio.

La pareja sobrevive con una Tarjeta de Solidaridad de la que es beneficiaria la señora Libia. Feliz está desempleado.

Se desconoce si finalmente llegó la unidad a socorrer a la señora Libia.