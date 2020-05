$!El país reabre hoy de forma gradual

Tras un poco más dos meses de estrictas medidas, República Dominicana empieza este miércoles la reapertura escalonada de su economía que, pese a ser una de las mejores de América Latina, ha sido salvajemente golpeada por la pandemia y que ahora enfrenta el desafío de activar su producción sin que resurjan brotes del COVID-19 y que provoquen un colapso, tanto en el sector sanitario como el económico.

Con 441 fallecimientos y 5,997 (45.3%) casos activos de 13,223 personas afectadas, arranca con la primera de las cuatro fases, en la que alrededor de 600 mil empleados vuelven a sus puestos de trabajo.

En esta fase abrirán las empresas pequeñas que tengan hasta 10 colaboradores, las cuales solo podrán abrir con cinco o no más del 50% del ellos, mientras las que tienen un rango de entre 10 y 50 empleados podrán trabajar con un mínimo 10 personas y no más del 50%, según lo dispuso el presidente Danilo Medina en el discurso el pasado domingo.

En una alegría que comparten desde las estilistas y peluqueros hasta los cientos de microempresarios, quienes estaban al grito ante los gastos fijos en que tenían que incurrir y la falta de producción que causó la detención de la economía.

En cuanto a las barberías, salones de belleza y consultorios deberán establecer citas para los clientes.

En esta fase también se dispone que las empresas medianas y grandes deberán operar, como máximo, con el 25% de su capital humano. Mientras que el sector gubernamental, el mayor empleador del país con más de 630 mil colaboradores, empezará a operar con el 50% de su personal.

Los usuarios del Metro de Santo Domingo, Teleférico y Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), servicios que operarán en un 30% de capacidad desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, deberán someterse a las estrictas medidas para evitar la expansión del virus: deberán estar en distancia y en silencio. En 2019, según estadísticas oficiales, 105.1 millones de personas utilizaron dichos servicios .

Para evitar las aglomeraciones de las horas pico, el Gobierno impuso una obligación a las empresas para operar con un horario diferido: a las 7: 00 am abrirán supermercados, farmacias, sector construcción, industria y empresas de transformación, incluidas las zonas francas de exportación, minería; a las 8:00 am entrarán los empleados del sector público, el mayor empleador del país, mientras que a las 9:00 am abrirán las ferreterías, concesionarios de vehículos, talleres, el sector financiero, tiendas de muebles y electrodomésticos, tiendas de tejidos y confección, el sector de servicio, entre otras.

Todas estas acciones provocadas por la pandemia, son las que han impulsado el surgimiento del término de la “covidianidad”, la nueva forma de vida que el dominicano tiene que acoger y adaptarse para vivir de forma segura con el COVID-19 al menos hasta que haya una vacuna disponible, que, según los científicos, podría tardar hasta un año.

Las autoridades expresaron que la población tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas para que se pueda pasar a la fase 2, pautada para comenzar el 3 de junio, lo cual dependerá de la evolución de la pandemia. Las fronteras continúan cerradas.