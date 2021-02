$!Gobierno busca inmunizar a 7.8 millones contra COVID-19 en diez meses

El camino para la adquisición de las vacunas

El camino para la adquisición de las vacunas inició en agosto de 2020 con el acercamiento y las negociaciones con los principales fabricantes, detalló la vicepresidenta, Raquel Peña.

“Quiero aclararles algo, ya la gran mayoría de los países habían iniciado su proceso de negociación con las principales farmacéuticas que estaban en proceso de investigación desde marzo–abril, por tanto, desde que nosotros llegamos en agosto y asumimos las riendas del Gobierno dominicano.

No había inicio, con ninguna de esas farmacéuticas, de negociación y nos dio mucho trabajo, muchas conversaciones para poder enlazar en la cola de todas esas farmacéuticas y que nos permitieran la cantidad de vacunas necesarias para todo el pueblo dominicano”, señaló.

En septiembre el Gobierno empezó a suscribir el arreglo de compra con Gavi Alliance para adquirir dos millones de dosis variadas a través del mecanismo Covax. Mientras que para octubre del 2020 se suscribió un contrato de compraventa de forma anticipada con AstraZeneca por 10 millones de dosis de la vacuna AZD1222.

En el caso de AstraZeneca el contrato fue de un precio estimado de cuatro dólares pero que no podía pasar de seis dólares.

También en octubre las autoridades dominicanas consiguieron la aprobación congresual del arreglo de compra comprometida con Gavi Alliance y en noviembre la del contrato de compraventa por anticipado con AstraZeneca.

“En noviembre de 2020 también fue la creación e integración de la Comisión Nacional de Vacunas. En diciembre del año pasado continuamos el acercamiento y la negociación con los principales fabricantes de vacuna contra el COVID-19”, indicó Peña.

Fue en diciembre cuando se emitió la resolución número 00053 del Ministerio de Salud Pública que autoriza a la Digemaps a otorgar permiso especial transitorio a las vacunas contra el COVID-19. En ese mismo mes la entidad aprobó el permiso a la vacuna AZD1222 de AstraZeneca.

En enero se suscribió el pliego de Condición con Pfizer para la adquisición de ocho millones de dosis de la vacuna de ARNM BNT162 y ese mismo mes el congreso aprobó la adquisición.

En el caso de Pfizer, el contrato que se realizó estipula un precio no mayor a doce dólares. Algunas de las condiciones que se explican en el pliego establece que los proveedores no son responsables de que no se entreguen las dosis de conformidad con las fechas estimadas de entrega, sin que el incumplimiento le de derecho a Salud Pública a cancelar los pedidos.

En total son 7,999,875 dosis, que serán entregadas en lotes trimestrales, empezando desde el segundo trimestre de este 2021, de acuerdo con el cronograma provisional, sujeto a un acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes en octubre de 2020.

Además de ser una vacuna totalmente nueva, la fabricada por Pfizer requiere de temperaturas muy bajas, entre menos 60 y 80 grados para su conservación, lo que obliga a cada Estado adquiriente a crear la infraestructura necesaria para su almacenaje y distribución.

“En enero de 2021 se modificó la ley número 340-06 sobre compras y contrataciones para acelerar la oportuna adquisición de las vacunas durante el estado de emergencia. En febrero de 2021 se suscribió el acuerdo de suministro de Sinovac para la adquisición de 728,000 dosis de vacunas Coronavac”, dijo la Vicepresidenta. Las vacunas Sinovac se adquirieron por un costo de 21 dólares.

Además de las 728,000 dosis de la vacuna Coronavac compradas a China, el Gobierno asiático, del que la gestión de Abinader creó cierta distancia diplomática, donó al país 55,000 dosis de vacunas Sinopharm que se producen en esa nación.

En febrero Digemaps aprobó el permiso especial transitorio para la vacuna de Pfizer y se conformó el Centro Neurálgico del Plan Nacional de Vacunación y se presentó dicho plan. De igual forma, las autoridades continúan con las conversaciones y negociaciones con los principales fabricantes de vacunas y se suscribió el acuerdo de compra con el Serum Institute de India para la adquisición de 110,000 dosis de la vacuna de AstraZeneca (Covishield).

En febrero Digemaps también aprobó el permiso especial transitorio para la vacuna Coronavac y de la Covishield.