$!India no permitirá exportación de vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca por varios meses

La India no permitirá la exportación de la vacuna contra el coronavirus que desarrolla AstraZeneca-Universidad de Oxford por varios meses.

En una entrevista con The Associated Press el pasado domingo, Poonawalla explicó que a la biofarmacéutica se le dio la autorización de emergencia del regulador indio para su vacuna, con la condición de que no las exporte para garantizar la inoculación de los más vulnerables en ese país. También se le prohibió que las venda al mercado privado.

Esta prohibición también afectará al Covax, una iniciativa creada para garantizar el acceso equitativo a las vacunas. Poonawalla indicó que la exportación a ese fondo, al cual muchos países también se integraron, no comenzará hasta marzo o abril.

Poonawalla advirtió que aunque todas las vacunas en el mundo contra el coronavirus tengan éxito, prevé una escasez mundial para el próximo año.