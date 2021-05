La diabetes: una enfermedad sistémica que afecta el cuerpo

Inicio de la enfermedad

El especialista explicó que la diabetes empieza a desarrollarse con los años, con el sedentarismo, con el aumento de peso, con la mala alimentación, pero también tiene un factor hereditario.

“La diabetes no empieza de un día para otro, cuando un paciente aparece en la consulta o en la emergencia de un centro de salud diciendo que ha disminuido de peso, que bebe mucha agua, que orina mucho, que no se le quita el hambre, que no tiene ánimo, que está cansado y le hacen análisis de sangre y aparece con la azúcar altísima... ese paciente que llegó ahí ese día ya tiene entre tres a cinco años que empezó la enfermedad”, explicó el galeno.

En ese sentido, el especialista recomienda que las personas deben evaluarse periódicamente para detectar a tiempo esta enfermedad. “Una glucemia en ayunas que se haga una persona al año, con eso usted se da cuenta si hay problema o no”.

Entre tanto, el galeno destacó la obesidad como uno de los principales factores que predisponen a una diabetes, sin embargo, dijo que ser obeso no es sinónimo de tener diabetes. Peña señaló que esta enfermedad no se cura, pero se debe tener mucha vigilancia y llevar un sano estilo de vida.

En 2018, el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) presentaron el estudio “Caracterización de la diabetes mellitus tipo 2 en República Dominicana”, el cual arrojó que el 13.4% de la población dominicana padece de diabetes y 9.3% padece pre-diabetes.