Londres pide que se 'autoaísle' cualquier persona que hayan estado en Wuhan

Londres, 27 ene (EFE).- El Gobierno británico ha pedido este lunes que cualquier persona que haya llegado al Reino Unido tras haber estado en la ciudad china de Wuhan en los últimos 14 días se 'autoaísle' para prevenir eventuales contagios del nuevo coronavirus que ha dejado al menos 80 muertos.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, indicó este lunes en el Parlamento que su departamento está tratando de localizar a 1.460 personas que han aterrizado recientemente en el Reino Unido procedentes de la provincia china de Hubei.

Los 73 test que han llevado a cabo hasta ahora las autoridades británicas sobre individuos sospechosos de estar infectados con el coronavirus 2019-nCoV han dado negativo.

'Los coronavirus habitualmente no se contagian si alguien no muestra síntomas, pero no podemos estar seguros al cien por cien', afirmó Hancock.

'Desde hoy, por lo tanto, pedimos a cualquier persona en el Reino Unido que haya regresado de Wuhan en los últimos 14 días que se autoaísle, se mantenga dentro de casa, evite el contacto con otras personas y llame a los servicios sanitarios', señaló el ministro.

El aeropuerto londinense de Heathrow ha habilitado un centro especial para recibir todos los vuelos procedentes de China.

Agregó asimismo que el Ministerio de Exteriores británicos está 'rápidamente avanzando medidas' para repatriar a los ciudadanos del Reino Unido que se encuentran en la provincia china de Hubei. EFE