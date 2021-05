Médicos extienden paro de consultas a ARS humano

Entre tanto, el presidente del consejo de especialidades, Justo Nicasio, indicó que están dispuestos a mantener la lucha durante todo el año y que los próximos pasos serán más contundentes. No descartan la paralización de otras ARS, incluyendo a Senasa contributivo y la suspensión de los servicios de anestesia y cirugía.

En principio la paralización de las consultas médicas estaba pautada hasta el 30 de mayo, pero debido a la falta de diálogo los médicos han tomado esta decisión. “En vista de que ARS no han querido hacer negociaciones con el Colegio Médico Dominicano, se van a extender la huelga hasta el seis de junio”, expresó el representante de la Sociedad Ortopédica y Traumatológica, Oliver Cruz.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas extendieron este jueves el paro a la ARS Primera Humano y Humano Seguro hasta el domingo seis de junio, al no obtener respuestas a sus propuestas.

“Estamos planteando que se mejoren las tarifas de los procedimientos, la receta, el código único y las glosas. Hemos sido engañados en el 2017 y en el 2019, con acuerdos firmados por todas las instancias responsables y en esta ocasión no caeremos en la misma trampa”, dijo.

De su lado, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, aseguró que el paro se está cumpliendo a nivel nacional y que fueron los médicos los que plantearon hacer esa protesta.

“Hasta que no aparezca una propuesta concreta esto no se va a detener. Deploramos la actitud triste de la Adars, entiéndase Humano, Palic, Universal de abandonar el diálogo, de salir corriendo al diálogo, porque como no tienen respuesta a nuestra demanda huyen”, aseveró Suero.

Al ser cuestionado sobre el impacto negativo que puede tener esta decisión ante los usuarios y en momentos donde el COVID-19 está en aumento, Suero indicó que las consultas siguen abiertas, lo único que no aceptarán el seguro Humano y que esta ARS anunció que reembolsará los costos a cada paciente.