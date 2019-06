$!¿Qué es el “combo” de cirugías estéticas que Salud Pública pretende regular?

Tras la muerte de la señora Altagracia Díaz mientras era sometida a varias cirugías estéticas, el Ministerio de Salud Pública tomó varias medidas. Además de cerrar “temporalmente” el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada (CIPLA), donde fue operada, anunció que en lo adelante regularía los procedimientos denominados “combos” que suelen realizarse en el país.

Otra muerte ocurrió esta semana luego de someterse a un procedimiento plástico. Se trata de Manuel Núñez, de 28 años, quien falleció en la clínica Caribbean Plastic Surgery, de Arroyo Hondo, Distrito Nacional, horas después de que le hicieran una “una lipoescultura corporal, más transferencia de grasa a región glútea”. El centro dijo que presentó una “dificultad respiratoria” y que se actuó con los protologos establecidos. En cambio, la familia del fallecido se quejó de que no hubo una adecuada respuesta. Dijo que el paciente nunca despertó después de ser intervenido.

El famoso “combo” al que hace referencia el ministerio “consiste en varios procedimientos estéticos realizados a un paciente cuando entra a un quirófano”. Normalmente, van de dos, tres, cuatro y, en algunos casos, llegan hasta a siete, de acuerdo a casos que se han registrados y sido denunciados por parientes de personas que han fallecidos y por abogados accionantes de demandas judiciales.

Al referirse al caso, el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Estética, Kenneth Schimensky Cabrera, rechazó de forma tajante el término “combo”, alegando que no se trata de la “venta de pechugas o de hamburgers”.

Adujo que lo correcto es decir “cirugías múltiples”, las cuales define como aquellas que se les realizan al paciente luego de ser evaluado por un equipo multidisciplinario que da su visto bueno para proceder.

“Realmente yo jamás usaría la palabra “combo”. Una cosa es cirugías múltiples, que es aquel caso en el cual el paciente que esté calificado para hacerse más de un procedimiento. Hay pacientes que pueden hacerse un procedimiento, dos procedimientos, dos procedimientos mayores y uno menor, como también hay pacientes que le decimos: señora no se puede operar, usted no está en condiciones de ser operada o en su defecto no está en el peso correcto para ser operada”, explicó en entrevista a Diario Libre.