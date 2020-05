$!Reportan tres personas muertas en Cristo Rey por consumo de clerén

Tres personas murieron este sábado en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, tras ingerir la bebida alcohólica conocida como clerén. Magali Heredia, madre de Joel Antonio Santo Rosario, uno de los fallecidos, cuenta entre llantos como su hijo sucumbió la noche de este sábado debido a este ron.

“Yo le decía, mira Joel (refiriéndose a las noticas) el romo que tu bebes está matando la gente, no lo bebas por favor y él no me hizo caso”, cuenta. Al 28 de abril 121 personas habían fallecido a causa de esta bebida.

Heredia narra de forma desgarradora como llevo a su hijo a la emergencia del hospital porque le ardía el estómago.