$!Una persona asintomática puede transmitir el coronavirus por 14 días

Siete hospitales reciben a las personas con coronavirus

El Covid-19 no es un virus estacionario, es nuevo, por tanto no se sabe su comportamiento, de hecho se expande a nivel mundial y parece que no se va a detener ahora.

Clínicamente es difícil diferenciar, por síntomas, este virus de otros, porque son similares, solo la prueba de laboratorio puede hacer la diferenciación diagnósticas.