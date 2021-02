$!Viceministra de Salud: “Podemos asegurar que tendremos vacunas y la vamos a tener pronto”

La viceministra de Salud, Ivelisse Acosta, aseguró este miércoles que el país tendrá las vacunas contra el COVID-19 “muy pronto”, pero que debido a los retrasos de suministro no pueden indicar la fecha exacta.

“Con relación a las fechas, se ha visto lamentablemente entorpecida el asunto de la comunicación, porque como dijo el ministro ayer hemos tenido retrasos. Entonces al dar fechas se corre el riesgo, por eso es bueno decir que entre tercer y cuarta semana, porque realmente ha sido un asunto de flujo con los fabricantes y no solo es aquí”, explicó Acosta.

Ayer, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, admitió que los laboratorios fabricantes de la vacuna contra el COVID-19 han presentado demora en la entrega, cuya primera partida al país está prevista llegar esta semana

En ese sentido Acosta reiteró que el país dispondrá de sus vacunas. “Lo que si podemos asegurar es que tendremos vacunas y la vamos a tener pronto, no me aventuro a decir el día, aunque hay fechas puesta, pero siempre me gusta, en ese sentido, ser conservadora”, dijo.