$!Suben a cinco los muertos durante protestas en Irak, entre ellos dos militares

También se registraron choques y disturbios en Bagdad, donde tres personas perdieron la vida, entre ellas un activista identificado como Yusuf Sattar, y más de medio centenar sufrieron asfixia por el uso de gases lacrimógenos, indicó a Efe una fuente del Ministerio de Interior que pidió el anonimato.

Los manifestantes se encuentran en las plazas Tahrir, Al Tayaran y otras que han sido sus principales puntos de encuentro desde el comienzo de las protestas en Irak el 1 de octubre.

El pasado viernes, el movimiento popular volvió a cobrar protagonismo, después de una suspensión temporal a principios de año por las tensiones entre Estados Unidos e Irán en suelo iraquí.

El activista Hasan al Lami dijo a Efe desde la plaza Tahrir, epicentro de la revuelta, que esta escalada en Bagdad y las provincias del sur 'no surgió de la nada sino que fue resultado del fracaso de los partidos políticos y su dilación ante las demandas de formar un nuevo Gobierno'.

Los grupos parlamentarios iraquíes no han conseguido acordar un candidato a primer ministro después de la dimisión de Adel Abdelmahdi a finales de noviembre por la presión de la calle.

'Cuando salimos a las calles bajo el lema 'Queremos una patria', nos referimos a un país libre e independiente que no dependa de otro país y que no manipule sus recursos y el futuro de sus hijos, en el que no haya lugar para los corruptos y los ladrones de dinero público', explicó el joven.

Al Lami afirmó que la nueva ola de protestas en varios puntos de Irak desde el viernes es 'un mensaje a los partidos políticos: a pesar de los intentos de acabar con las protestas y postergar las demandas (del pueblo), no se detendrán hasta lograr los objetivos' que se marcaron hace casi cuatro meses.

Además de un nuevo Gobierno no sectario y eficiente, los manifestantes también exigen mejores servicios públicos y oportunidades económicas, en un país rico en petróleo pero en el que el 23 % de la población vive en la pobreza.