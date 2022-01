Comunidad de La Vega insiste en que Migración deportó a seis menores

Residentes en la comunidad Sabaneta de La Vega insistieron en su denuncia de que la Dirección General de Migración detuvo a seis menores haitianos y a dos mujeres y los deportó.

Familiares de los deportados dijeron que en una vivienda ubicada en "El Pinito de Pontón, barrio Negro", agentes de Migración penetraron hasta las habitaciones donde había dos mujeres haitianas y cuatro niños, los cuales se llevaron.

"Migración vino el martes a las seis de la mañana, ellos estaban todos acostados ahí, recoge la mamá, recoge los muchachos, pero esos niños nacieron aquí y estudian aquí, ellos actuaron muy mal ", dijo a Diario Libre Samuel Felix, pariente de los deportados.

Otros dos menores que caminaban hacia la escuela "Buenas Noticias", también se los llevaron durante el operativo, indicó el pastor Alex Etienne, quien también es director del centro educativo, que ofrece docencia a unos 130 niños haitianos, que viven en las cercanías del mismo.

"En la comunidad Matanza tenemos muchos niños que estudian en este centro (Buenas Noticias), fueron dos niños que tenían uniforme y venían a la escuela, y se los llevaron, el pastor Odima fue detrás de Migración, pero no quisieron entregarles los niños", aseguró el pastor y director de la referida escuela.

Escuela donde estudiaban dos de los niños llevados por Migración. (CÉSAR JIMÉNEZ )



Denuncian maltratos en procesos de deportación

Testigos que presenciaron el operativo realizado por Migración en el sector contaron a este medio, que los agentes actuantes, cometieron abusos al usar la fuerza contra los que iban apresando para ser deportados.

"Había hasta una mujer parida y la estrellaron y de todo, y yo les dije no las traten así, que ellos son humanos igual que yo, y lo que me dijo fue que me callara la boca", informó Albania Belén, testigo del operativo de Migración.

Diario Libre hizo lo posible por contactar personalmente al pastor de la Iglesia Pentecostal Faro de Luz, Odima Souffrant, quien había dado a conocer la denuncia a través de la agencia de noticias EFE, sin embargo, se informó que este se encuentra en Haití, para gestionar el regreso de los niños deportados a ese país.

Alex Étienne, pastor y director del centro educativo Buenas Noticias. (CÉSAR JIMÉNEZ )

Comunicado de Migración

El organismo negó que la detención de indocumentados, realizada en La Vega y Jarabacoa, correspondiera a niños que iban de camino a un centro educativo, como reseñó la agencia internacional. La DGM informó que el operativo de interdicción migratoria fue realizado a las 6:00 de la mañana y se detuvo a 41 extranjeros, entre ellos 13 niños acompañados por sus padres.

Respuesta Conani

En otro comunicado de prensa realizado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conani), esa entidad dijo que realiza los contactos para reintegrar a los niños con sus familiares, que actualmente se encuentran en el Instituto de Bienestar Social y de Investigación (IBESR), de Haití. Conani estableció que fueron cuatro los menores separados de sus familias (dos niñas de siete y 11 años y dos varones de cuatro y cinco años, respectivamente)

Los otros dos niños, que confirmó el pastor Alex Etienne que fueron deportados, cuando iban hacia su escuela uniformados, también están en Haití, sin embargo, no se estableció si también están en el mismo centro de acogida de menores, en el país vecino.

Diario Libre, no pudo confirmar el estatus de los niños haitianos deportados. Parientes informaron que los primeros cuatro detenidos, habían nacido en República Dominicana, la madre de estos tiene pasaporte y estaba en proceso de solicitud de visa dominicana.