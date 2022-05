PolicíaNoMeMate se hace tendencia luego de muertes de tres hombres bajo control de PN

La credibilidad de la Policía Nacional está bajo fuego luego de que en poco más de un mes hayan muerto tres hombres jóvenes que se encontraban en control de agentes policiales tras ser arrestados y en circunstancias preocupantemente similares. En las redes sociales esa preocupación de la ciudadanía sobre los posibles abusos policiales se muestra bajo la etiqueta #PolicíaNoMeMate que es una tedencia en ascenso en la red social Twitter.

La tendencia social #PolicíaNoMeMate se ha activado en República Dominicana en varias ocasiones, la primera en 2010 cuando el 27 de junio del 2010 Abraham Ramos Morel muriera a tiros por un agente policial que en el ensanche Luperón le exigió que se detuviera en un lugar oscuro y él huyó. En aquella ocasión la tendencia se llamó: “Policía no me mate, que yo me mato pero en lo claro”.

#PolicíaNoMeMate se retomó en 2021 cuando agentes policiales acribillaron a tiros a la pareja de esposos compuesta por Joel Díaz y Eliza Muñoz en Villa Altagracia.

1 de mayo

El caso más reciente es el de David de los Santos, muerto tras ser retenido en el destacamento del céntrico sector de Naco en el Distrito Nacional el pasado 1 de mayo.

El acta de defunción de De los Santos entregada por el Ministerio de Salud Pública a los familiares del joven, de la que estos remitieron una imagen a Diario Libre, establece preliminarmente se trató de un homicidio y que el deceso fue causado por un trauma craneoencefálico.

Sobre los golpes sufridos por el profesor de Educación Física y empleado de un call center, que residía en Los Alcarrizos, la dotación policial había dicho que se los provocó la propia víctima en medio de una crisis nerviosa que hizo en la celda.

18 de abril

José Gregorio Custodio murió en el hospital de Ocoa, donde fue llevado para recibir atenciones médicas desde el cuartel de la zona en que se encontraba detenido. El cuerpo de Custodio mostraba heridas y moretones en distintas partes del cuerpo.

En un video del momento de la detención de Custodio, captado por una cámara de seguridad, se puede apreciar que dos agentes que integraban una patrulla motorizada lo sacan esposado desde un centro de salud en que se había atrincherado, lo lanzan al pavimento, le colocan sus pies sobre la cabeza y la espalda y lo patean mientras se encuentra boca abajo.

5 de abril

Pero también murió el cinco de abril el barbero Richard Báez, de 30 años, que días antes había sido detenido por miembros de la Policía Nacional en el distrito municipal Santiago Oeste, conducido hasta la dotación de la zona y luego trasladado hasta el hospital regional universitario José María Cabral y Báez, donde fue llevado por atenciones a causa de golpes que recibió.

Sobre las circunstancias en que Richard recibió los golpes hay versiones que indican que fue al momento de la detención y otras de que fue mientras se hallaba bajo custodia policial.