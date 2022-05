Matan hombre en atraco; se había sacado la loto hace tres años

Entre llantos y llena de impotencia, la señora María Rosario cuenta el dolor que vivió cuando presenció que unos desaprensivos acabaron con los sueños, la sonrisa y la vida de su hijo para despojarlo de sus pertenencias el pasado sábado a las 10:00 de la noche en el sector Brisas del Edén de Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

La víctima se sacó 15 millones de pesos en la Loto hace tres años.

“Yo le decía no me lo maten por favor y le supliqué, le imploré que no me lo matarán y le dije Dios mío entrégale todo, entrégale todo y él le entregó todo y como quiera me lo mataron”, dijo indignada la señora Rosario.

Los hechos

Se trata de Rafael Gerónimo Navarro, de 41 años, quien había salido con su madre a llenar el tanque de gas de su casa, luego fue a comprar cena y cuando regresaron a la casa de la señora María, él decidió devolverse para buscar hielo y despedirse de su padre. Cuando estaba a punto de entrar a su vehículo llegaron dos hombres en un motor diciéndole “que entregara todo”.

Luego, según explicó su madre, a pesar de que Rafael entregó lo que tenía, incluyendo un arma de fuego, le propinaron golpes y entró desorientado al carro vociferando “un ladrón, un ladrón”, y en ese momento los desaprensivos se devolvieron “y le cayeron a tiros, pegándole uno en la cabeza”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/texto-whatsapp-image-2022-05-04-at-93150-am-6d00e59b.jpeg Rafael Navarro recibiendo el dinero que se sacó en la loto. (FUENTE EXTERNA )

Rafael Navarro fue llevado de inmediato al hospital doctor Darío Contreras y murió la noche de este martes en el centro de salud.

La esposa de la víctima, Katherine Abreu, dijo que no hay palabras para expresar lo transparente y buen padre que fue Rafael.

“Era una persona muy transparente, entregado a su familia, un buen padre con sus cuatros hijos, sencillamente no hay palabras para expresar todo bueno que él hacía y quien fue en vida”, comentó.

Se sacó 15 millones en La Loto

Doña María manifestó que la delincuencia que azota al sector cada día crece y que las autoridades de la Policía Nacional se quedan de brazos cruzados.

El señor Rafael Navarro dejó cuatro hijos en la orfandad. Hace menos de tres años se sacó La Loto (RD$ 15,000,000), con lo que logró construir unos edificios y tener un negocio de comida en el mismo sector.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/04/esposa-dfcb8318.jpg Katherine Abreu, esposa de Rafael Navarro (DIARIO LIBRE/ EDDY VITTINI)

Familiares piden justicia para Rafael Navarro y exigen a la Policía Nacional dar con los culpables para que su muerte no quede impune.

Amigos y vecinos de Rafael se encontraban en la casa de su madre llorando y lamentado su muerte, quienes contaron que fue “alguien que dio todo por el todo para hacer el bien”.

La denuncia del hecho fue puesta en el destacamento Felicidad del sector Los Mina. Familiares piden “que no se duerman con el caso para que den con los responsables”.