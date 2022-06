Video | Hombre trepa torre para robar en apartamento

Un hombre se trepó en una torre para robar en un apartamento, así lo denunció la propietaria del hogar en un video que se ha vuelto viral.

“Yo sé quién tú eres manito, no lo hagas, por favor”, expresó la dueña, quien logró grabar el momento en el que antisocial salía de su piso bajando por el balcón.

La propietaria del inmueble le ofreció pagarle al ladrón para que le devolviera lo sustraído.

“Ven manito, yo te doy lo que me pidas, pero no me robe, lo que no me gusta”, manifestó.

En el audiovisual, se observa cómo el hombre trata de bajar del edificio, luego de llevarse varios objetos.

Hasta el momento se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho y el nombre de la mujer.