Se encuentra desaparecido hombre salió a trabajar el lunes pasado

Se encuentra desaparecido Natanael Abad Pérez, de 35 años, quien el pasado lunes 15 de mayo salió más temprano de lo habitual de su residencia en el sector El Tamarindo, municipio Santo Domingo Este, con destino a su trabajo en el supermercado Bravo de la autopista San Isidro.

Su madre, doña Milagros Pérez, narró a Diario Libre que su hijo no llegó al supermercado donde presta servicios en el área de delicatesen y desde esa mañana desconoce el paradero de éste.

Indicó que puso la denuncia ante la Policía Nacional la mañana de este miércoles luego de esperar las 48 horas desde la desaparición. Dijo que Abad Pérez salió de la casa vestido con un pantalón crema y un poloshir gris, sin su teléfono celular y sin sus documentos de identidad.

Relató que lo ha buscado sin éxito en varios hospitales del Gran Santo Domingo y espera que las autoridades la ayuden a buscarlo.

Abad Pérez tiene su residencia fija en casa de su madre y no tiene hijos. La señora Milagros dijo que su vástago no tiene enemigos y no padece de ninguna enfermedad que pueda desorientarlo.

Si conoce su paradero llame a los teléfonos 829-206-7499, 829-455-8247 y 809-996-5670.