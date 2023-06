Video | Tres policías le dan una brutal golpiza a un hombre y hasta le tiraron un tiro

Tres agentes de la Policía Nacional propinaron una salvaje golpiza a un hombre que, según ellos, se resistía a ser arrestado. Además de los golpes constantes que le suministraron, uno de los agentes le tiró un tiro en una pierna, pero en el audiovisual que circula en redes sociales no se observa si acertó.

El video ha causado indignación en quienes lo han observado y compartido "como un abuso policial".

Ni el tiro que uno de los policías hizo impidió que continuarán golpeándolo, al grado de tirarlo a la acera para esposarlo. En medio del forcejeo le fue quitado el pantalón que tenía y quedó en boxer y franela.

Los agentes no escucharon las súplicas de los presentes, que les voceaban que "no le dieran al hombre" y les advertían que los "estaban grabando". Ante esto, uno de los policías contestó que la gente no veía que él (la víctima) había comenzado el incidente.

"Eso si no lo graban ellos, que fueron ellos que le tiraron a la Policía", vociferó uno de los agentes.

Mientras la víctima recibía los golpes, les decía a los agentes que se dirigía a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y trababa de librarse de la zurra y no ser esposado.

Ya tirado de forma brusca en la acera, uno de los uniformados le da par de trompones en el abdomen y otro le grita que "lo va a someter por agredir a un policía". Otro le da varias bofetadas en el rostro mientras le grita que "se deje esposar"

De acuerdo a informes no oficiales, el hecho violento ocurrió este jueves en una calle del sector Gascue en el Distrito Nacional.