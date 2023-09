Entregan a las autoridades al adolescente que atropelló a familia en San Luis

Fue entregado a las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) el adolescente que atropelló a dos hermanitas, su tío y su mascota causándoles la muerte la noche del sábado 16 de septiembre, en San Luis, municipio Santo Domingo Este.

Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que el menor, cuyo nombre se reserva por asuntos legales, fue remitido al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, que es donde corresponde procesarlo.

"Ya ese caso está en poder del Tribunal de Tránsito", enfatizó al puntualizar que el tema no corresponde a su jurisdicción.

Madre de menores muertas "huérfana de justicia"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/21/whatsapp-image-2023-09-21-at-1.26.43-pm.jpeg Leidy Pérez Castillo, madre de las víctimas Anyeris de la Cruz, de ocho años y Yenderis de la Cruz, de tres (FRANCISCO ARIAS / DIARIO LIBRE)

Sin embargo, Leidy Pérez Castillo, madre de las víctimas Anyeris de la Cruz, de ocho años, y Yenderis de la Cruz, de tres, denunció que no sabe en qué lugar está detenido el adolescente, que, aunque se ha dicho que tiene 15 años, asegura que son 17.

Sobre el propietario del vehículo, en medio de llanto, dijo que no tiene ninguna información.

"No han dicho nada, no han dicho nada, lo único que sé es que el padre del matador lo entregó, pero no sabemos dónde está, no sabemos absolutamente nada. No sabemos del dueño del vehículo", manifestó.

En medio de la impotencia, hizo un llamado a las autoridades para que la ayuden a que se haga justicia en la muerte de sus dos "tesoros".

"Yo les pido a las autoridades que eso no se quede impune, que se pongan en mi lugar, que vean el dolor que tengo. No fueron dos perritas que él mató, fueron dos niñas preciosas, dos niñas de su casa, dos niñas llenas del Espíritu Santo, dos niñas llenas de Dios que él les arrancó esa felicidad", suplicó.

Apeló a la consciencia del presidente Luis Abinader para que se compadezca de ella, "porque él tiene que pagar, aunque sea menor, andaba de imprudente en la calle".

Pérez Castillo lamentó que ningún pariente del menor acusado de la tragedia se haya acercado "a dar la cara", al igual que ninguna de las autoridades ha acudido al lugar a investigar el hecho, por lo que dijo sentirse huérfana de justicia.

"Él vive en La Gallera y ninguno de sus familiares ha venido a dar la cara, ni la justicia, ni la fiscalía, nadie ha venido a preguntar nada", expresó indignada, al resaltar que la Policía solo fue al lugar cuando los comunitarios quemaron el vehículo que estuvo envuelto en el accidente."