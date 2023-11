Haitianos queman neumáticos exigiendo salida de militares dominicanos de área cerca de la verja fronteriza

Con quema de neumáticos protestaron esta tarde ciudadanos haitianos exigiendo la salida de los soldados dominicanos de las proximidades del muro fronterizo por la comunidad de La Vigía, en Dajabón, en territorio dominicano.

Los ciudadanos del país vecino alegan que los predios contiguos al muro fronterizo dominicano son propiedad de su nación.

Momentos de tensión se vivieron entre los manifestantes haitianos y los militares del Ejército de la República Dominicana (ERD) que resguardan la franja norte de la frontera con Haití.

Los soldados que custodian el lado dominicano permanecieron con fusiles en manos y en posición de combate mientras duró la manifestación.

En varios videos que circulan se observa a los militares mantener la postura mientras eran provocados por un grupo de extranjeros.

Además de la presencia terrestre de los miembros del organismo castrense, en el área sobrevolaron varios helicópteros de la Fuerza Aérea.

Al lugar también se presentaron miembros de la Policía de Haití, quienes observaron la situación y a dispersaron a los ciudadanos de su país.

Nueva zona en conflicto

El área que reclaman los haitianos es uno de los dos caminos de doble vía que construye el gobierno dominicano en Dajabón. Por su centro se levanta la verja que protegerá el lado dominicano.

La acción de los haitianos ocurre a pesar de que el Gobierno dominicano ha dejado claro reiteradamente que no renuncia a ningún territorio y que la verja no delimita la frontera, que sí lo hacen las pirámides negociadas a esos fines por ambos países hace décadas, por lo que el camino de patrullaje dominicano está en territorio nacional y no es de Haití.